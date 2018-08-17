Возле Крымского моста нашли скелет кита, которому больше 10 миллионов лет

СЕГОДНЯ 16:55 2018-08-17T17:01:12+03:00

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Ученые в Крыму обнаружили окаменевшие костные останки млекопитающего, которым около 10 миллионов лет. Эксперты-палеонтологи предполагают, что они принадлежат древнему киту цетотерию – предку современных усатых китов, достигающих в длину более 30 метров.

Фрагменты скелета, а именно позвоночный столб и ребра, найдены во время археологических исследований, которые проводились перед началом строительства железной дороги - подхода к Крымскому мосту.

Фото: инфоцентр "Крымский мост".

- Эта большая удача для палеонтологов. Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб – от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма, - рассказал Дмитрий Старцев, ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского.

Фрагменты скелета древнего кита после исследований выставят в одном из крымских музеев.

Фото: инфоцентр "Крымский мост".

Напомним, на Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы. Планируется, что по транспортному переходу будут двигаться составы массой 7100 тонн. Скорость движения пассажирских поездов - до 120 километров в час, грузовых - до 80 километров в час.

ВАЖНО

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту на полуостров будут ходить пассажирские поезда из 11 городов России.

- Согласован график движения нескольких поездов, они будут ходить в Крым и обратно из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воркуты, Архангельска, Новосибирска, Челябинска, Перми, Казани, Мурманска и Екатеринбурга, - подтвердил КП-Крым помощник гендиректора Крымской железной дороги Евгений Полончук.

Предположительно, будут курсировать 15 пар пассажирских поездов дальнего следования, из которых 8 пар поездов будут ходить круглогодично.

После 2019 года КЖД планирует перевозить по Крымскому мосту в обоих направлениях около 6 млн пассажиров в год и увеличить грузоперевозки на 40% - до 5,6 млн тонн в год.

СПРАВКА "КП"

Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. За это время по мосту проехало больше 1,5 миллиона машин. В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70%.

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