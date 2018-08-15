После запуска ЖД-сообщения по Крымскому мосту будут ходить поезда из 11 российских городов

СЕГОДНЯ 19:50 2018-08-15T19:58:28+03:00

Поезд в Крым будет ходить из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Перми и еще ряда городов Фото: Анастасия ЖУКОВА

После 2019 года по мосту будет курсировать 15 пар поездов в сутки

Изменить размер текста: A A

После запуска железнодорожного сообщения по Крымскому посту на полуостров будят ходить пассажирские поезда из 11 городов России.

- Согласован график движения нескольких поездов, они будут ходить в Крым и обратно из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Воркуты, Архангельска, Новосибирска, Челябинска, Перми, Казани, Мурманска и Екатеринбурга, - подтвердил КП-Крым помощник гендиректора Крымской железной дороги Евгений Полончук.

Как добавили в пресс-службе КЖД, всего после открытия транспортного мостового перехода планируется запустить в сутки 15 пар пассажирских поездов дальнего следования, из них 8 пар поездов будут курсировать круглогодично.

- Кроме того, дополнительно планируется 4 пары пригородных поездов, которые будут следовать по мостовому переходу, - добавили «Комсомолке» в пресс-службе.

После 2019 года КЖД планирует перевозить по Крымскому мосту в обоих направлениях около 6 млн пассажиров в год и увеличить грузоперевозки на 40% - до 5,6 млн тонн в год.

Напомним, на Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы. Планируется, что по транспортному переходу будут двигаться составы массой 7100 тонн. Скорость движения пассажирских поездов - до 120 километров в час, грузовых - до 80 километров в час.

СПРАВКА "КП"

Строительство Крымского моста ведется с февраля 2016 года. Автодорожная часть открыта для движения 16 мая 2018 года. За это время по мосту проехало больше 1,1 миллиона машин. В июле среднесуточная интенсивность движения увеличилась почти на 40% по сравнению с предыдущим месяцем и составила более 22 тысяч транспортных средств в сутки.

Железнодорожная часть моста будет введена в эксплуатацию в 2019 году. Основные конструктивы (свайные фундаменты, опоры, пролетные строения) готовы более чем на 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Крымском мосту уложили первые железнодорожные рельсы

Поезда по этим путям пойдут почти бесшумно [фото, видео]

Как Крымский мост изменит нашу жизнь: все о грузоперевозках, ценах на продукты и пробках

На чем туристам выгоднее добираться в Крым и снизятся ли цены на авиабилеты (подробнее)