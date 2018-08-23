Росгвардия: Крымский мост в безопасности, угрозы из Украины постоянно мониторятся

СЕГОДНЯ 16:05 2018-08-23T16:26:43+03:00

В сутки по мосту сейчас проносятся в среднем 29 270 автомобилей Фото: Анастасия ЖУКОВА

Силовики ответили на заявление депутата Верховной Рады об уничтожении моста с помощью «союзников с Кавказа»

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Крымский мост еще задолго до своего открытия стоял костью в горле украинским властям. Депутаты, чиновники и даже радикалы в «незалежной» в начале не верили в идею проекта, затем в его реализацию, а теперь, когда отрицать сам факт моста уже нет смысла, нашли новую идею фикс – разрушить мост.

Еще во время строительства радикалы в «незалежной» периодически угрожали совершить различные диверсии на Крымском мосту. То его планировали взорвать, то подпилить опоры, однако все это.

На сей раз одиозный депутат Верховной рады Игорь Мосийчук вновь призвал уничтожить мост, однако в этот раз он предложил привлечь к процессу неких "союзников с Кавказа". О ком именно идет речь, нардеп уточнять не стал.

- Украинские спецслужбы, украинцы должны уделить внимание, возможно через наших союзников на Кавказе, уничтожению Крымского моста, - сказал депутат в эфире телеканала "112 Украина".

- Подобные заявления об угрозе объекту (Крымскому мосту. – Авт.) и гражданам постоянно мониторятся. Безопасность моста и транспортного потока обеспечивают подразделения Росгвардии, ФСБ, МВД, погранслужбы ФСБ и даже ведомственной охраны Министерства транспорта. Никаких угроз для объекта нет, гражданам не стоит обращать внимания на подобные заявления, - рассказал "КП-Крым" пресс-секретарь крымского управления Росгвардии Владимир Попов.

Напомним, торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая 2018 года, а на следующий день 16 мая по трансопртному переходу поехали первые машины.Корреспонденты "Комсомолки" были в числе первых, протестировлаи мост на машине и байке.

По Крымскому мосту за три месяца проехали больше 2 миллионов машин.

В сутки по мосту сейчас проносятся в среднем 29 270 автомобилей (14,8 тысячи в Крым и 14,4 тысячи в направлении Тамани).

СПРАВКА "КП"

Длина и протяженность Крымского моста 19 километров, мост самый длинный в России. Рабочие говорят, что на транспортный переход потратили столько железных конструкций, что хватило бы на 32 Эйфелевы башни.

На стройке века трудились больше 10 тысяч строителей и 1,5 тысячи инженерно-технических работников.

Крымский мост выдержит 9-бальное землетрясение. На автодорожной части транспортного перехода установили шок-трансмиттеры и другие устройства, защищающие мост от сейсмического воздействия.

ВАЖНО

Максимальная скорость движения по мосту - 90 километров в час. Вдоль всего транспортного перехода, длина которого 19 километров, установлены камеры видеонаблюдения. Их 19 штук. Так что «письма счастья» нарушителям обеспечены.

Камеры фиксируют изменение скорости движения приближающихся и удаляющихся авто, распознают регистрационные знаки, фиксируют автомобили без номеров или со скрытыми номерами. Комплексы фиксируют движение (или маневры, в том числе остановку, стоянку) на участках, не предназначенных для движения. Затем в автоматическом режиме система формирует пакет данных, включая изображение зафиксированного транспортного средства, дату и временя события, фактические географические координаты. Данные передаются в Госавтоинспекцию.

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