Дело капитана «Норда» из Керчи передали в Киевский суд

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-09T09:50:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Киевский апелляционный суд так называемая «прокуратура Автономной Республики Крым» направила дело капитана судна «Норд», которое захватили пограничники незалежной.

- Капитан судна «Норд» умышленно, нарушая порядок въезду на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, неоднократно на этом судне совершал выходы и входы из закрытого морского порта «Керчь» временно оккупированной территории полуострова Крым, с целью нанесения вреда интересам Украины, а именно незаконного промысла рыбы, - говорится в информации на сайте генпрокуратуры Украины.

Капитана «Норда» Владимира Горбенко, которого «прокуратура Автономной Республики Крым» считает гражданином Украины, обвиняют по ч. 1 ст. 249, ч. 2 ст. 332-1 КК Украины и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напоминаем, что прошло уже больше шести месяцев со дня захвата незалежной рыболовецкого судна «Норд» в Азовском море: 25 марта украинские пограничники задержали сейнер и десятерых членов экипажа.

Восемь членов экипажа по сей день находятся на территории Украины и не имеют возможности вернуться домой, в Крым.

Счастье улыбнулось лишь коку Ирине Обориной и матросу Дмитрию Таразанову, вернувшимся в родную Керчь в конце апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жизнь после захвата Украиной крымского «Норда»: Дочка капитана думает, что папа на работе, а рыбколхоз по уши в долгах

Полгода назад пограничники незалежной по-пиратски задержали безоружных керченских рыбаков в Азовском море - и не отпускают до сих пор (подробнее)

Адвокат: За оставшимися на Украине моряками «Норда» усилилась слежка

Положение крымчан усугубилось после того, как двоим членам экипажа удалось пересечь границу (подробнее)

Ирина Оборина, кок сейнера «Норд»: Я и в плену выполняла свои обязанности - готовила завтраки, обеды и ужины для наших моряков

Единственная женщина на арестованном украинцами корабле рассказала «Комсомолке» о возвращении домой, в Крым (подробнее)

Дмитрий Таразанов, моряк «Норда»: Все наши телефоны были на прослушке, и в гостиницах за нами тоже следили

Вернувшийся из украинского плена рассказал о том, как жилось на территории незалежной (подробнее)

Иностранные политики: Захват сейнера "Норд" - очередная провокация со стороны Украины

«Комсомолка» узнала, что думает мировое сообщество по поводу захвата СБУ сейнера «Норд», на борту которого находились 10 керчан. (подробнее)

Гендиректор керченского рыбколхоза: Мы не выживем без захваченного судна «Норд»

Рыболовецкий Колхоз имени Первого Мая, где работают моряки задержанного на Украине «Норда», находится соседству с Керченской переправой – на развилке к паромам нужно свернуть налево, а к рыбколхозу – направо. (подробности)

Родные моряков захваченного Украиной сейнера «Норд»: «Живем на таблетках и молимся»

- Пираты, когда людей захватывают и корабли, сразу говорят, что им нужно – выкуп называют. Здесь же просто схватили наших мужей, отцов – и держат. Ничего не просят, ничего не поясняют… И не знаешь будущего совершенно. Сиди и жди, плачь, молись… - измученная женщина вздыхает, глядя в сумерки, опускающиеся на обычный керченский дворик. (подробности)

Захват судна "Норд" и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море

На страже спокойствия моряков - суда пограничных управлений ФСБ (подробнее)