Мать Владимира Горбенко о ситуации вокруг "Норда": "Сынок мой вытерпит, ведь капитан покидает судно последним"

СЕГОДНЯ 19:26 2018-11-01T20:49:30+03:00

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Мать капитана судна "Норд" Владимира Горбенко Евгения верит, что ее сын скоро вернется домой и вытерпит все испытания, как и другие члены экипажа, которых 30 октября обменяли в пункте пропуска "Армянск".

Больше семи месяцев крымчан, напомним, удерживали на территории Украины якобы за незаконный вылов рыбы. Их задержали в нейтральных водах Азовского моря украинские пограничники 25 марта.

- С 31 мая, когда разрешили свободно передвигаться по Украине, сын побывал у родственников в Геническе, сейчас живет в Мелитополе у племянника, - рассказала «КП» Евгения Ануфриевна, мама капитана. - Чувствует себя гораздо лучше, чем в первые месяцы после задержания судна. Конечно, за ним всегда следят. Где бы он ни находился - в поезде или на улице, ездят машины за ним или едут в поезде тоже. Везде замечает слежку. Мы с ним созваниваемся, бывает, и по несколько раз в день. Внучка очень скучает по нему, ей всего три года. Когда разговариваем по видеосвязи, тянет ручки, говорит: «Хочу к папе». У нас ребята мужественные, все вытерпели. И сынок мой вытерпит, ведь по морским законам капитан покидает судно последним. Он очень рад за экипаж, говорит: «Мама, главное, ребята дома!».

Однако радость возвращения рыбаков омрачена тем, что капитана судна Владимира Горбенко так и не отпустили в Крым, на него заведено уголовное дело.

- Я почувствую себя по-настоящему дома, только когда к нам вернется наш капитан, - продолжает Чмыхалов. - Сейчас Володя живет у родственников, мы виделись с ним там. Созваниваемся каждый день по телефону, он сильно переживал за нас. Здоровье у него сейчас более-менее в норме. А раньше угроза здоровью была очень серьезная, после пережитых кризов. Он всегда думал о нас, а не о себе.

Мать капитана Евгения Горбенко не может сдержать слез.Внучка растет без папы

По словам матроса, о дальнейшей работе члены экипажа будут думать только после возвращения капитана.

Матрос Павел Чмыхалов: "Сын думал, что я ему приснился"Фото: Надежда ДАЦЮК

Как удалось сохранить российский флаг

Моряки первым делом, ступив на крымскую землю, достали российский флаг. Они его сняли с «Норда» и все время берегли как святыню. Говорят, «как наши деды выносили в войну знамена, так и мы». Как его удалось сохранить во время плена?

- Когда наше судно захватили, а нас повезли на берег, мы успели взять с собой только документы. А флаг висел на второй палубе, на судне. Я быстро отрезал его, прорезал в кармане куртки дырочку и спрятал его туда, - рассказывает вахтенный помощник капитана Юрий Савельев. - Нас увезли в Харьков. Перед допросом в СБУ я передал Анатольевне (повар Ирина Оборина. - Ред.) и флаг, и свои документы. И она возила флаг так почти до конца апреля - тоже проделала в кармане дырочку. А потом она снова передала его нам, ведь ей и Диме (практиканту Дмитрию Таразанову. - Ред) удалось вернуться в Крым лишь по счастливой случайности раньше нас, а мы не стали тоже рисковать - передали на хранение наш флаг в российское посольство на Украине. А нынче, когда уезжали, его забрали. Как только наш капитан вернется в Крым, передадим ему сохраненный нами триколор.

Очень соскучились по керченской хамсе

По словам его жены Татьяны, первое, что потребовал Юра по возвращении домой - а вернулись они в Керчь поздно вечером во вторник, - так это керченской хамсы, очень по ней соскучился.

Неделю назад помощник капитана Юрий Савельев отпраздновал свое 62-летиеФото: Надежда ДАЦЮК

- В тот день у меня был такой покой в душе и ощущение, что случится что-то хорошее, а потом узнала, что Юра приезжает! - рассказывает она. - Муж как ввалился домой, тут же вручил букет из семи хризантем - это число месяцев, когда его не было дома. Он всегда дарит цветы, когда приезжает. До сих пор не верится, что он вернулся домой вместе с членами экипажа!

КАК БЫЛО ДЕЛО

«Нас заставляли признать себя украинцами»

Что пришлось пережить после захвата судна?

Первые три дня на борту допросы проходили с 11 ночи до 5 утра. Украинские пограничники всеми силами пытались получить ответ «украинец» на вопрос о национальной принадлежности.

- Хотели, чтобы мы признались, что мы граждане Украины. А мы говорили, что мы граждане РФ, а они настаивали: «Может, все-таки украинцы?» Спрашивали, где живут родные, украинцы ли они. Эти разговоры продолжались постоянно. Меня на первом суде признали украинцем только потому, что они так посчитали, - рассказывает моряк Павел Чмыхалов. - В приговоре написано, что паспорта гражданина Украины нет, личность установлена с моих слов.

Адвокаты, по его словам, приехали в 7 утра только на четвертый день после захвата судна. Но разрешение пройти на борт им дали только в половину двенадцатого ночи. Пока они не приехали, не было ни воды, ни еды, ни света.

Кроме того, по словам членов экипажа «Норда», украинская сторона не пустила на борт даже представителя ОБСЕ.

Как капитана выманили с судна

Потом начались другие проблемы. Капитана Владимира Горбенко позвали на катер якобы для составления протокола, а позже просто забрали его и увезли в неизвестном направлении.

- Это было в шесть часов утра. В полседьмого я буквально «подорвался». Встретил ребят на вахте, спросил, где капитан, они сказали, что через 10 минут придет. И лишь после часа дня мы узнали, что его отправили в СБУ на допрос. Ему не дали даже забрать таблетки, которые ему постоянно необходимо пить. Мы собрались, оделись, хотели выйти и искать правды в городе. Решили выйти на проходную и спросить, за что нас держат. Ведь нам поначалу даже никаких обвинений предъявлено не было. И мы вообще не понимали, за что нас задержали. Мы вышли, нас встретили восемь автоматчиков, прошли три метра - уже десять, в конечном счете где-то человек 30. Юрия Савельева они закинули на борт, а Татьяну (повара на судне. - Ред.) просто положили на палубу. И меня тоже как пушинку подняли, когда я стал заступаться, - рассказывает Павел.

Больше десяти дней после задержания члены экипажа судна «Норд» провели на борту с гниющей рыбой. Выбросить ее матросы не могли - трюм, в котором находилась добыча, был опечатан.

- Мыться приходилось, обливаясь морской водой на палубе. Даже позже, когда мы устроились в гостинице, а потом переехали в посольство, нас не покидало чувство тревоги. Мы были на Украине никто, просто как воздух. Не дай бог, что-то бы случилось - украинские власти все концы в воду бы, и все.

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