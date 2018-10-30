2018-10-30T22:02:18+03:00
Общество

Москалькова о возвращении моряков судна "Норд": Первым делом они достали из-за пазухи российский флаг

30 октября крымчан обменяли на членов украинского экипажа «ЯМК-0041»
Радио «Комсомольская правда»Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Комментарии: comments8
Фото: пресс-служба главы Крыма Сергея АксеноваФото: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова
Изменить размер текста:

Моряки российского судна «Норд», которые 30 октября вернулись в Крым, первым делом, ступив на родную землю, достали из-за пазухи российский флаг. Триколор они сняли с "Норда" и все это время в незалежной везде носили с собой.

- Семь членов экипажа сейчас уже в автобусе и направляются домой, в Керчь. Их ждут семьи, они счастливы этому возвращению, почти что с марта месяца, больше полугода велись переговоры, работа была правоохранительных органов, президента Российской Федерации по возвращению наших ребят. И примечательно, что первое, что они достали из-за пазухи, это флаг Российской Федерации, который они сняли с судна «Норд» и пронесли с собой через все свои испытания, через все кордоны. И хранили это, как хранили партизаны самую главную святыню в своей жизни, - рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, возвращение членов экипажа домой омрачено тем, что их капитан Владимир Горбенко остался на территории Украины.

- В отношении Владимира Горбенко ведется уголовное судопроизводство. Он обвиняется по уголовному кодексу Украины. И пока не будет разрешен процессуальный вопрос, не удается пока еще решить окончательно с его возвращением вопрос, - добавила омбудсмен.

При этом Москалькова уточнила, что сейчас Горбенко не находится под стражей, его периодически приглашают на допросы.

- Состояние здоровья удовлетворительное, если не сказать о тех психологических эмоциях, которые переживает человек вне своей семьи и незаконно удерживаемый на территории Украины, - сообщила омбудсмен.

Напомним, 30 октября многострадальный экипаж российского судна «Норд» вернулся домой. Крымчан обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041» в пункте пропуска «Армянск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Весь экипаж судна «Норд», задержанный украинскими пограничниками в марте, освобожден

Сегодня стало известно, что семь членов экипажа судна «Норд», задержанного в Азовском море в марте этого года, освобождены, если так можно сказать (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

Обмен проходил в пункте пропуска "Армянск" (подробнее).

енатор Ковитиди: Любая критика задержания украинского судна-браконьера в Крыму - политическая провокация

Мотофелюга незаконно пересекла границу РФ, и моряки понесут за это ответственность (подробнее)

Полпред президента в Крыму: Задержание украинского судна-браконьера абсолютно законно

Ужесточение контроля судов из «незалежной» связано с захватом крымского «Норда» (подробнее)

"Находим полное понимание у моряков". Крымские пограничники ответили на жалобы Украины по поводу проверок в Азовском море

В погрануправлении подчеркнули, что работа проходит в соответствии с международным морским правом (подробнее)

"Бить их будут не по морде, а по кошельку". Политолог рассказал, каким будет ответ РФ на ситуацию с "Нордом"

Ростислав Ищенко считает, что Украина намеренно обостряет международный конфликт (подробнее)

Захват судна "Норд" и его последствия: Как будут охранять российских рыбаков в Азовском море

На страже спокойствия моряков - суда пограничных управлений ФСБ (подробнее)

Иностранные политики: Захват сейнера "Норд" - очередная провокация со стороны Украины

«Комсомолка» узнала, что думает мировое сообщество по поводу захвата СБУ сейнера «Норд», на борту которого находились 10 керчан. (подробнее)

Еще больше материалов по теме: «Арест "Норда"»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В одном из микрорайонов Симферополя 31 октября до вечера не будет воды
На трассе Армянск-Симферополь в ДТП пострадали пять человек
Еще один севастопольский торговый центр не прошел пожарную проверку
В Ленинском районе нашли четыре бомбы времен войны
На Мекензиевых горах в Севастополе нашли цинк, нефть и железо
В Керчи начался отопительный сезон
Семьям погибших в Керченском колледже выплатили 20 миллионов рублей
Главврача севастопольской больницы будут судить за растрату почти миллиона рублей
Под Бахчисараем в смертельной аварии погиб 24-летний парень
Для борьбы с мусором Симферополю выделят почти 9 миллионов рублей
Десяток симферопольских улиц останутся без света 30 октября
В центре Симферополя горел жилой дом
В Крыму мать отказывается отдавать ребенка отцу: идет розыск
Из больниц выписали четверых девушек, пострадавших во время бойни в Керченском политехе
Ремонт центральных дорог Симферополя завершат на месяц раньше
Погода в Крыму на 30 октября: без осадков и тепло до +23
В 2018 году в Крыму посадят 517 гектаров молодых садов
В Крыму в ноябре пройдет 600 ярмарок
В Крыму ищут подрядчика для росписи Соборной мечети
Украинец пытался провезти в Крым "успокоительную" марихуану
На проспекте Кирова в Симферополе начали укладывать первый слой асфальта
Симферополь попросил у Москвы 104 миллиона рублей на очистку реки Салгир