Москалькова о возвращении моряков судна "Норд": Первым делом они достали из-за пазухи российский флаг

СЕГОДНЯ 18:36 2018-10-30T22:02:18+03:00

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Моряки российского судна «Норд», которые 30 октября вернулись в Крым, первым делом, ступив на родную землю, достали из-за пазухи российский флаг. Триколор они сняли с "Норда" и все это время в незалежной везде носили с собой.

- Семь членов экипажа сейчас уже в автобусе и направляются домой, в Керчь. Их ждут семьи, они счастливы этому возвращению, почти что с марта месяца, больше полугода велись переговоры, работа была правоохранительных органов, президента Российской Федерации по возвращению наших ребят. И примечательно, что первое, что они достали из-за пазухи, это флаг Российской Федерации, который они сняли с судна «Норд» и пронесли с собой через все свои испытания, через все кордоны. И хранили это, как хранили партизаны самую главную святыню в своей жизни, - рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, возвращение членов экипажа домой омрачено тем, что их капитан Владимир Горбенко остался на территории Украины.

- В отношении Владимира Горбенко ведется уголовное судопроизводство. Он обвиняется по уголовному кодексу Украины. И пока не будет разрешен процессуальный вопрос, не удается пока еще решить окончательно с его возвращением вопрос, - добавила омбудсмен.

При этом Москалькова уточнила, что сейчас Горбенко не находится под стражей, его периодически приглашают на допросы.

- Состояние здоровья удовлетворительное, если не сказать о тех психологических эмоциях, которые переживает человек вне своей семьи и незаконно удерживаемый на территории Украины, - сообщила омбудсмен.

Напомним, 30 октября многострадальный экипаж российского судна «Норд» вернулся домой. Крымчан обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041» в пункте пропуска «Армянск».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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