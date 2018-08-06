Крымские власти: Украина теряет прибыль от судоходства из-за узколобой позиции, а не из-за России

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-06T14:14:28+03:00

Попытки Киева давать совет России, как себя вести в своих территориальных водах, выглядят «по меньше мере странно», считает вице-премьер республики Дмитрий Полонский Фото: Анастасия ЖУКОВА

В Крыму отреагировали на заявление министра инфраструктуры Украины о миллионных убытках из-за отказа судов заходить в порты «незалежной»

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В Киеве снова жалуются на Крымский мост и проверку кораблей в Азовском море, которую проводит погранслужба ФСБ из-за нестабильной обстановки в акватории.

На сей раз министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует крымские мост и военно-морские силы, чтобы отбить желание у иностранных судов заходить в украинские порты. По данным чиновника, 10% кораблей уже перестали заходить в порты Мариуполя и Бердянска.

- Это существенная цифра, мы несем убытки в сотни миллионов гривен, но это прямые убытки. Если просчитать социально-экономический эффект, если мы посчитаем убытки судовладельцев, которые вынуждены из-за действий российской стороны простаивать перед проходом Керченского пролива или перед заходом в Азовское море, то эти убытки в разы выше, - посетовал министр в эфире одного из украинских телеканалов.

По мнению вице-премьера крымского правительства Дмитрия Полонского, украинская экономика теряет прибыль, прежде всего, «из-за своей узколобой политики, а не из-за России».

- Я думаю, что Украина теряет деньги не из-за Российской федерации, а из-за своей идиотской, узколобой позиции, которую власти соседней страны занимают в целом ряде вопросов, в том числе в вопросе принадлежности Крыма, - рассказал КП-Крым Дмитрий Полонский.

По его словам, попытки украинского министра давать совет России, как себя вести в своих территориальных водах, выглядят «по меньше мере странно».

- При этом господин министр должен был бы рассказать, на каком основании произошло задержание экипажа крымского судна «Норд», по которому до сих пор продолжаются разбирательства в судах. И это несмотря на то, что украинская сторона действует против всех существующих норм в этом вопросе – в том числе и международных правил, - заключил Дмитрий Полонский.

Напомним, после ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали постоянно дежурить в Азовском море. Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки спокойно относятся к проверкам. Также Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами, моряки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников.

В начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041» с пятью гражданами незалежной на борту. Они незаконно ловили камбалу сетями в исключительной экономической зоне РФ и "попутно" истребили несколько десятков краснокнижных дельфинов. В отношении капитана судна завели уголовное дело, его заключили в СИЗО.

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