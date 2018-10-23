"Наглые ворюги с большой дороги": в Крыму ответили на желание Украины продать судно "Норд"

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-23T13:48:19+03:00

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В Крыму намерение Украины продать российское рыболовецкое судно «Норд» назвали пиратством, а самих инициаторов в незалежной «ворюгами с большой дороги».

- Они еще раз себя показали как циничные и наглые ворюги с большой дороги. Только пираты в самом позорном виде этого слова могут взять и арестовать имущество, которое им не принадлежит. Вместо того, чтобы вернуть хозяевам и сделать всё цивилизованно, они продают. Что тут можно сказать. Они себе нарисовали этот путь и по нему идут. Думают, что самые главные в этой жизни. Придет время и каждый получит свое – они будут болтаться на задворках и свалке истории, - выразил свое мнение Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее сообщалось, что Национальное агентство Украины по возврату активов передало на продажу российское рыболовецкое судно «Норд», которое представители незалежной задержали в марте этого года. На предприятии, которое занимается продажей, сообщили, что аукцион состоится 7 ноября. Стартовая стоимость судна – 1,63 миллиона гривен (это примерно 58 тысяч долларов). Его длина - 23,6 м, ширина - 6,5 м.

«Норд» с экипажем из десяти российских граждан задержали в Азовском море. Капитана судна Владимира Гобенко обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с целью причинения вреда интересам государства». 10 апреля его отпустили под залог с обязательством являться для проведения следствия. Остальных моряков оштрафовали. Только двум членам экипажа удалось вернуться в Крым. Остальные находятся в Киеве, поскольку Украина запретила пускать на полуостров членов экипажа по российским паспортам.

Из-за нестабильно обстановке в акватории Азовского моря российские пограничники стали чаще досматривать суда соседнего государства. Это вызвало шквал недовольства в незалезной. И недавно там спустили на воду боевой корабль, который также будет следить за акваторией. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия использует Крымский мост и военно-морские силы, чтобы отбить желание у иностранных судов заходить в украинские порты.

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