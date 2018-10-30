Моряки судна "Норд" вернулись в Крым: их обменяли на украинцев

СЕГОДНЯ 17:26 2018-10-30T18:05:27+03:00

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30 октября многострадальный экипаж российского судна «Норд» вернулся домой. Крымчан обменяли на украинцев с судна «ЯМК-0041» в пункте пропуска «Армянск».

- 8 украинских моряков и семь наших участвовали в операции обмена. Капитаны остались пока что арестованными, потому что заведены уголовные дела, - рассказала «Комсомольской правде-Крым» уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Украинских моряков ведут на обмен .Фото: пресс-служба главы Крыма Сергея Аксенова

По ее словам, специально для проведения процедуры обмена на пропускной пункт приехала приехала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Уже несколько дней на полуострове по этому поводу находится европейский омбудсмен Нина Карпачева. В процедуре обмена также принимал участие глава Крыма Сергей Аксенов.

- Безусловно, залогом успеха стала поддержка Президента РФ Владимира Владимировича Путина, который держал этот вопрос на личном контроле и давал четкие указания. Была проведена огромная коллективная работа, за что благодарю Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, директора ФСБ Александра Васильевича Бортникова, Министра иностранных дел РФ Сергея Викторовича Лаврова и всех, кто принимал участие в этом процессе, - сказал глава Крыма.

По его словам, следующий этап - возвращение других членов экипажа.

- Наконец-то я в Крыму, до сих пор в это не могу в это поверить. Я безумно счастлив. Уже обзвонил всех своих родных и поделился радостной новостью, что скоро буду дома, - рассказал "КП-Крым" помощник капитана захваченного Украиной крымского судна «Норд» Юрий Савельев.

Напомним, в начале мая у берегов Крыма задержали украинское рыболовецкое судно «ЯМК-0041». Моряки незаконно ловили сетями камбалу-калкан в исключительной экономической зоне РФ. В ходе проверочных мероприятий незаконные орудия лова – несколько километров сетей – изъяты, судно и экипаж (5 граждан Украины) доставлены на территорию Республики Крым для проведения процессуальных действий.

Четверо членов экипажа были допрошены как свидетели, а в отношении капитана в отношении капитана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ - Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов и избрана мера пресечения в виде заключения в СИЗО.

Крымские пограничники уже не раз заявляли о браконьерстве украинских моряков в Черном и Азовском морях. Так, в результате незаконной рыбной ловли граждане соседнего государства истребили более 70 краснокнижных дельфинов.

Кроме того, после ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали нести постоянное дежурство в Азовском море. С 30 апреля они проверяют документы у всех иностранных судов, которые заходят в акваторию. Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки не предъявляют никаких претензий и спокойно относятся к проверкам.

Как сообщалось, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

После инцидента Россия усилила контроль за своими рыболовецкими судами и отправила пограничные катера на постоянное дежурство в Азовском море. Теперь рыбаки ежедневно предупреждают о своих маршрутах Росрыболовство и пограничников. Также у экипажей есть горячие линии для оперативной связи с ведомствами в случае экстренной необходимости.

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