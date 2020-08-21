В Крыму оценили решение ООН признать жителей полуострова гражданами РФ

По мнению политолога, такая новость может насторожить крымчан. Фото: Архив "КП"

Идея посчитать крымчан гражданами России не может не радовать, особенно после ряда резолюций и решений, направленных на непризнание полуостров российским. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Ранее выяснилось, что согласно документам Организации Объединенных Наций, население России выросло на два миллиона человек по сравнению с 2019-м годом. Это можно объяснить тем, что ООН посчитал крымчан гражданами РФ.

- Это приятная новость, но для того, чтобы реально оценивать ситуацию, не стоит забывать, что в ООН был принят целый ряд резолюций противоположного содержания по отношению к Крыму и его нахождению в составе России, - отмечает политолог.

Эксперт напоминает, что организация все еще остается бюрократической и продолжает лавировать между подводными камнями своих участников:

- Стоит помнить, что Россия является одним из участников ООН, поэтому ее интересы необходимо учитывать. Хоть и влияние США в данном вопросе всегда оставалось решающим, тем не менее у нашей страны тоже были неплохие успехи в подобных дипломатических схватках. Сегодняшнее решение это подтверждает.

По мнению Джараллы, не стоит сразу доверять всем позитивным решениям ООН. Лучше посмотреть, какие меры будут приняты позже.

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