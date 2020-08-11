Эксперт объяснил создание на Украине «комиссии правды» для Крыма и ЛДНР

По мнению политолога, попытка создания нового ведомства никак не повлияет на Крым Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комиссия правды», которую планируют создать украинские власти после «деоккупации» Крыма - это новый «Миротворец», но в более усложненном варианте, заявил КП-Крым политолог Владимир Джаралла.

Ранее власти Украины рассказали, что в стране будет создано новое ведомство под названием «комиссия правды». Оно появится после так называемой «деоккупации» Крыма и ЛДНР. Таким образом соседнее государство будет заниматься восстановлением исторической справедливости.

Как пишут украинские СМИ, благодаря новому проекту можно будет собрать всю информацию о событиях крымского референдума и войны на Донбассе, а затем найти героев и антигероев.

- Эта новость выбивается из всех абсурдных новостей соседнего государства. Ведь дело в том, что для новой структуры не планируется выделять специальную статью расходов. Она будет работать в рамках имеющихся возможностей. Это совершенно удивительно для страны, в которой всегда процветала коррупция, - отмечает политолог. - Поэтому шансы развития такого проекта невелики. Ведь зачем он нужен, если на нем не получится заработать.

Также, по мнению Джараллы, «комиссия правды» всего лишь замена старому «Миротворцу». Только в более усложненном и продуманном варианте.

- Больше похоже на попытку пропагандистского устрашения крымчан. Ничего нового не открыли, а думают, что бояться заставили. Но, к счастью, это маловероятно, - заключает эксперт.

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