Пытаются заработать: В Крыму оценили высказывания Глюкозы и Джигурды об украинском полуострове

Крым стал российским регионом в 2014 году Фото: архив "КП"

Российские звезды, которые делают заявления о том, что Крым украинский, пытаются сохранить разрешение на въезд на Украину и свои заработки от концертов. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владислав Ганжара.

Ранее актер Никита Джигурда выразил позицию, что юридически Крым украинский, а фактически российский. Шоумен сказал, что ему предлагали в обмен на признание полуострова российским дать «зеленый свет» на участие в политических программах.

Певица Наталья Ионова, известная как Глюкоза, также высказала мнение, что Крым украинский. Звезда приехала из Минска в аэропорт Борисполь, однако ей отказали во въезде на территорию страны.

- К сожалению, мы неоднократно наблюдали, что среди некоторых представителей российского шоу-бизнеса вопрос личного заработка превалирует над ценностью собственного государства. Таких заявлений было сделано немало. Говоря о том, что Крым украинский, как мне видится, российские звезды порой не имеют такой гражданской позиции, они просто пытаются сохранить возможность въезда на Украину, где они выступали на протяжении долгих лет. Как мы видим на примере Глюкозы, одно появление в Крыму в 2014 году на фестивале «Пять звезд» уже не позволило ей въезжать на Украину 3 года, - отмечает политолог.

По его мнению, все подобные заявления публичных людей должны оценивать представители правоохранительных органов, поскольку таким образом происходит не только дискредитация РФ, но и нарушение Уголовного кодекса страны и Конституции.

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