2020-02-06T13:25:04+03:00
Политика

Эксперт оценил заявление Киева о неготовности принять Крым обратно

Ранее Украина признала, что ей не удастся наладить в регионе работу органов власти
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму не ждут диалога с украинской сторонойВ Крыму не ждут диалога с украинской сторонойФото: Архив "КП"
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Киев признает Крым частью России только в том случае, если такое распоряжение даст Вашингтон. До этого времени украинские власти будут искать причины, почему у них не получается «вернуть» полуостров. Такое мнение выразил КП-Крым политолог Владислав Ганжара.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что Киев не готов принять полуостров, потому что не сможет наладить работу органов государственной власти в регионе.

- Большинство украинских чиновников понимают, что ни при каких обстоятельствах Крым не будет возвращен в состав украинского государства. Какие стратегии и тактики они бы ни применяли, это невозможно. Зато способов оправдания, почему возвращения в состав Украины не происходит, может быть придумано очень много, - отмечает Владислав Ганжара.

По его мнению, Крым является одной из главных тем внешнеполитических спекуляций украинских чиновников, поскольку они пытаются получить поддержку у Европы и Америки.

- Можем представить себе картину, что если из Вашингтона придет жесткое указание для Украины признать российский Крым, то она это сделает, несмотря ни на что. Но оптимистические сценарии сейчас строить не нужно. Вспомним, как говоря о подаче воды на полуостров, постпред Зеленского заявил, что это может быть только после «деоккупации», - добавил эксперт.

Напомним, накануне прошла встреча госсекретаря США Майка Помпео с крымскотатарской активисткой Эмине Джеппар. Американский политик заявил, что Украине не вернуть Крым.

- Вероятно, Помпео выразил не только свою личную позицию, но и Белого дома, американских элит. Американцы дали четко понять, что даже на моральную поддержку Украина может не рассчитывать, - выразил свое мнение по этому поводу Ганжара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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