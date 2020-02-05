2020-02-05T13:23:38+03:00
Политика

«Это не приведет к признанию российского Крыма»: Эксперт оценил заявление США о потере полуострова Украиной

По мнению политолога, госсекретарь Майк Помпео не рассчитывал, что его слова опубликуют в СМИ
Надежда ДАЦЮК
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Встреча госсекретаря с украинскими активистами прошла 31 января. Фото: Ольга Трегуб/FacebookВстреча госсекретаря с украинскими активистами прошла 31 января. Фото: Ольга Трегуб/Facebook
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Слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что Крым потерян Украиной, не могут повлиять на изменение политики штатов и ситуацию с признанием полуострова российским регионом. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Владимир Джаралла.

Накануне, напомним, Госсекретарь США Помпео встретился с крымскотатарской активисткой Эмине Джеппар. Во время встречи он сказал, что «Крым потерян, и мировые игроки это понимают».

- Украина отдала Крым, а Россия не из тех, у кого что-то можно забрать, - передает украинское издание слова Помпео со ссылкой на участника закрытой встречи.

В свою очередь активистка Эмине Джеппар сообщила, что Госсекретарь не говорил то, что «просочилось в СМИ». При этом Джеппар признала, что во время встречи шла речь о Крыме – «о последствиях оккупации в сферах безопасности, гуманитарной и когнитивной среде».

Также активистка сообщила Майку Помпео о «религиозных и политических преследованиях» и «превращения Крыма в военную базу».

- Очевидно, что Майк Помпео сказал это в конфиденциальном порядке и не подразумевал, что эти слова будут донесены до широкой общественности. Думаю, что этот резонанс не добавит продуктивности в отношения между Украиной и США, - отмечает крымский политолог Джаралла.

По мнению эксперта, Помпео дал понять, что Крым и требования вокруг него носят «технологический характер конкретной политики давления на Россию, но ни в коем случае не реальный факт политики США».

- К сожалению, с большой долей вероятности можно прогнозировать, что это не приведет к признанию реальности того, что мы ушли в Россию навсегда. Большая политика строится по другим правилам, и здесь инструменты давления на партнеров очень важны, - заключил политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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