2020-01-29T23:40:52+03:00
Политика

США вслед за Евросоюзом внесли чиновников Крыма и Севастополя в список санкций

Кроме политиков под санкции попал оператор железнодорожных перевозок по Крымскому мосту
Артем АРТЕМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
В санкционный список США, кроме крымских политиков, попала компания ж/д перевозчик на полуостров и ее директорВ санкционный список США, кроме крымских политиков, попала компания ж/д перевозчик на полуостров и ее директорФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Вслед за Европейским союзом свой пакет санкций подготовили в США. В него попали восемь человек и одна компания.

Так, согласно документу, который опубликовал Минфин США, под ограничения попали: врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк,глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова.

В списке также оказалась член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского заксобрания Владимир Немцев.

А также компания, которая занимается ж/д перевозками в Крым - «ГрандСервисЭкспресс» и ее исполнительный директор Александр Ганов.

Напомним, что во вторник, 28 января, Европейский союз ввел персональные санкции против семи россиян, которые - по версии представителей ЕС - были причастны к организации выборов в сентябре 2019 года на полуострове.

В список попали премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, представители заксобрания города-героя и члены избирательной комиссии.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму санкции Евросоюза связали с психическим состоянием западных политиков.

Так, первый заместитель председателя Государственного Совета республики Ефим Фикс отметил, что те, кто накладывают санкции - выжили из ума.

- Где связь между выборами в Крыму и санкциями? Почему ЕС не наложил санкции на тех, кто проводит выборы в Гане, в Судане или еще где-то? Почему идет речь именно о Крыме? - вопрошает Ефим Фикс.

Стоит отметить, компания «ГрандСервисЭкспресс» осуществляет ж/д перевозки по двум маршрутам - «Санкт-Петербург - Севастополь» и «Москва-Симферополь».

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Санкции Евросоюза в Крыму связали с психическим состоянием западных политиков

Семь чиновников попали в «черный список» ЕС за организацию выборов на полуострове (подробнее)

Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму

На этот раз в ЕС решили наказать тех, кто был причастен к организации Единого дня голосования 8 сентября 2019 года на полуострове (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Я не видел лично документа, который подтверждает это»: Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины признался в эфире радио "Комсомольская правда", что не занимался изучением архивных данных и передал только о, что пишут в прессе
Эксперт: Сталин с Гитлером не встречался, а вот премьер-министры Британии и Франции с фюрером руки друг другу жали!
Заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что главы СССР и Третьего рейха общались во Львове перед войной комментирует научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Новости 24
В Ялте хотят снести пансионат за счет жителей многоэтажки
Два крымчанина пошли грабить прохожих с игрушечным пистолетом
Дорогу Орловка-Бахчисарай перекроют на полтора месяца
В Симферополе и Севастополе 30 января частично пропадет электричество
Эксперт не исключил введения режима ЧС из-за нехватки воды в Крыму
Надоело ждать курьера: Севастополец ночью вломился в пиццерию
Симферополю надо 100 новых автобусов, чтобы вытеснить частных перевозчиков
Ливни и шквальный ветер: В Крыму объявили штормовое предупреждение
Пьяный крымчанин предложил инспектору 50 тысяч, чтобы тот забыл о нем
В Севастополе полиция случайно поймала парня с шестью гранатами
Особые кабинеты для пожилых людей появились в поликлиниках Крыма
Администрацию Евпатории через суд понуждают беречь культурное наследие
Под Симферополем начали строить участок «Тавриды» возле села Мазанка
ГИБДД проверит, как крымчане перевозят своих детей
Половина жителей Белогорского района дважды оставалась без света
Пенсионера снова задержали за раскопки на расстрельном рве под Симферополем
У жителя Севастополя украли коллекционное собрание Шекспира
В Крыму нашли труп покусанного сородичами дельфина
Украинец пытался провезти в Крым санкционные продукты
Погода в Крыму на 29 января: Тепло и местами дожди
В Севастополе рабочие обнаружили остатки старинного здания и рельсы
Аксенов встретился с Зубковым: Единая позиция по уникальному парку львов «Тайган» выработана
В Симферополе и Севастополе 29 января частично пропадет электричество
В центре Ялты закроют на ремонт подземный переход
Кот Мостик ищет хозяев для 57 собак с острова Тузла
Рецидивист из Краснодара напал на офис микрокредитной организации в Феодосии
Новым куратором Крыма стал бывший заместитель Собянина