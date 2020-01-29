США вслед за Евросоюзом внесли чиновников Крыма и Севастополя в список санкций

Вслед за Европейским союзом свой пакет санкций подготовили в США. В него попали восемь человек и одна компания.

Так, согласно документу, который опубликовал Минфин США, под ограничения попали: врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк,глава избиркома Севастополя Сергей Даниленко, его заместитель Лидия Басова и секретарь комиссии Екатерина Пыркова.

В списке также оказалась член Совета Федерации от Севастополя Екатерина Алтабаева, председатель городского заксобрания Владимир Немцев.

А также компания, которая занимается ж/д перевозками в Крым - «ГрандСервисЭкспресс» и ее исполнительный директор Александр Ганов.

Напомним, что во вторник, 28 января, Европейский союз ввел персональные санкции против семи россиян, которые - по версии представителей ЕС - были причастны к организации выборов в сентябре 2019 года на полуострове.

В список попали премьер-министр республики Юрий Гоцанюк, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, представители заксобрания города-героя и члены избирательной комиссии.

Ранее КП-Крым писала, что в Крыму санкции Евросоюза связали с психическим состоянием западных политиков.

Так, первый заместитель председателя Государственного Совета республики Ефим Фикс отметил, что те, кто накладывают санкции - выжили из ума.

- Где связь между выборами в Крыму и санкциями? Почему ЕС не наложил санкции на тех, кто проводит выборы в Гане, в Судане или еще где-то? Почему идет речь именно о Крыме? - вопрошает Ефим Фикс.

Стоит отметить, компания «ГрандСервисЭкспресс» осуществляет ж/д перевозки по двум маршрутам - «Санкт-Петербург - Севастополь» и «Москва-Симферополь».

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