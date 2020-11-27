Как попасть в Крым гражданам Украины: Рабочие схемы во время пандемии

Граждане Украины начали массово приезжать на полуостров для прохождения санаторно-курортного лечения Фото: Архив "КП"

Ограничения на границе России между Крымом и Украиной все еще продолжают действовать, а с недавнего времени в Кабинете министров Украины приняли новое постановление о закрытии пунктов пропуска. Поэтому вопросы о пересечении все еще волнуют многих. Так как попасть в Крым гражданам Украины и можно ли сейчас это сделать?

Приехать можно! Но для этого нужно приложить усилия. Как сообщают в Кабмине Украины, сейчас на полуостров можно попасть только для воссоединения семьи, посещения учебных заведений и для получения лечения. Поэтому предприимчивые граждане «незалежной» уже нашли несколько рабочих схем.

В КРЫМ НА ЛЕЧЕНИЕ

Чтобы посетить полуостров, жителям Украины достаточно оформить в частной клинике справку на санаторно-курортное лечение в один из санаториев республики. На полуострове, кстати, всего две здравницы принимают граждан Украины.

- Для граждан Украины мы можем забронировать место в санатории и направляем договор в качестве подтверждения бронирования, - рассказали КП-Крым в одном из санаториев. - Сейчас у нас достаточно много приезжих именно с Украины.

Для пересечения границы с Крымом украинцам нужно пройти полный обход врачей и оформить санаторно-курортную карту по состоянию здоровья.

- Лучше всего обращаться в частные поликлиники - там делают быстрее, - советуют КП-Крым менеджеры по организации поездок через границу. - В обычной больнице профосмотр проходят около трех недель. Слишком долго.

В САНАТОРИИ МОЖНО НЕ ЖИТЬ

- Для получения направления на лечение нужно, чтобы в справке были какие-то отклонения по здоровью. Например, сколиоз или язва, - объясняют в крымском санатории.

Приглашение на полуостров можно оформить минимум на 7 дней. Но совсем не обязательно находиться все эти дни в самом оздоровительном комплексе.

- В санатории нужно быть только сутки, а дальше уже вы сами решаете, будете проходить лечение амбулаторно или стационарно, - уточняют в комплексе.

Также после лечения гражданам Украины нужно оформить справку об эпидокружении и подтвердить, что все это время вы находились в «чистой зоне» и не контактировали с заболевшими.

- Обязательное условие - пройти тест ПЦР. Человек должен въезжать уже с готовым тестом. На границе его сделать нельзя, - подчеркивают организаторы перевозок.

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