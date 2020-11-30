Дача, ресторан и музей: Какая судьба ждет замок «Ласточкино гнездо»

Замок прошел второй капитальный ремонт за свою историю Фото: Анна КИРИЕНКО

Восстановленный дворец-замок «Ласточкино гнездо» откроется для посетителей уже после Нового года. Пока идет документальная передача и оформление объекта, как введенного в эксплуатацию республиканского музейного учреждения. И подчинятся музей будет тем же правилам, что и все остальные - прием индивидуальных посетителей по 5 человек в группе с термометрией и соблюдением масочного режима.

Ограничения на одновременное присутствие в замке гостей было введено еще в 2015 году. Тогда оно было продиктовано не угрозой распространения инфекции, а риском для жизни - замок находился в аварийном состоянии, его скальное основание потеряло устойчивость, о чем говорили многочисленные трещины на площадке перед зданием.

Первые противоаварийные работы с установкой маячков и замерами движения скалы показали, что начинать надо с ее укрепления, и только после приниматься за сам замок. Шутка ли, последний капитальный ремонт столетнего шедевра архитектуры проводился в 1967-70 годах. А до этого он простоял 40 лет с разрушенными башнями и отвалившимся балконом. Но, обо всем по порядку.

Восстановлены все башенки на крыше дворца Фото: Анна КИРИЕНКО

В конце XIX века на мысе Ай-Тодор не было ничего, кроме виноградников. Появление здания на скале Аврора связывают с 1892 годом. В это время доктор Ливадийского царского имения Альберт Карлович Тобин построил сооружение, которое сразу же окрестили «Ласточкино гнездо» - по аналогии с домами птиц на отвесных скалах. Но,затем, здание было перестроено. По одной версии - это сделал барон фон Штейнгель, по другой - московские купцы Рахмановы.

Замок в неоготическом стиле на вершине скалы, выступающий над морем, сразу стал знаковым местом, фотографии на фоне которого есть едва ли не у каждого, кто отдыхал в Крыму, начиная с 1914 года. Но хозяева использовали свою крымскую дачу у моря не долго - Первая мировая и Гражданская войны заставили многих отказаться от имущества и покинуть Родину.

Фонари несут декоративную функцию, есть ночная подсветка здания и скалы Фото: Анна КИРИЕНКО

После того, как в 1920 году в Крыму установилась власть советов, имение «Ласточкино гнездо» было передано совхозу, а замок, как и все южнобережные дворцы, стал санаторием. В 1927 году в ночь на 12 сентября во время землетрясения часть балконов и башен рухнули в море, и без них замок простоял до 1967 года, когда власти решили реконструировать уникальное здание и восстановить его первоначальный облик. Тогда на работы ушло 3 года.

В 1971 году в замке открывается ресторан советского общепита. Со временем он превратился в бистро с легкими закусками и напитками. В 1993 году в Ялте появилось едва ли не первое в стране совместное предприятие - «Ялта-Верона», образованное городским советом и итальянцами. Это СП взяло «Ласточкино гнездо» в аренду на 49 лет, и отрыло в нем ресторан итальянской кухни. Он просуществовал вплоть до 2011 года, когда решением правительства Крыма замок был передан в республиканскую собственность. Причиной было названо не выполнение арендатором взятых обязательств по сохранению замка.

Восстановлены все деревянные детали внутреннего убранства Фото: Анна КИРИЕНКО

В 2012 году размер трещин и их количество стали расти. Особо опасной выглядела деформация покрытия на площадке перед замком.

- Мы обратились к руководству Крыма, и тогда прошли первые изыскательские работы по состоянию замка, - говорит КП-Крым заместитель директора ГУП «Ласточкино гнездо» Александр Левин. - Выяснилось, что балкон вообще не пригоден - его аварийное состояние просто опасно для посетителей. Также комиссия запретила выходить на открытую веранду и консольный балкон первого этажа, который грозил рухнуть в море.

В здании будут выставлятьс вои работы юные живописцы Фото: Анна КИРИЕНКО

В 2015 году начались проектно-изыскательские работы. В августе 2019 года замок закрыли на реконструкцию, которая длилась больше года. Прежде всего, замок укрепили на самой скале, чтобы здание не сползало к краю. На плиту основания настелили новую арматуру и залили бетоном, и после его затвердевания разобрали старую плиту.

- Работали уникальные специалисты из Чеченской республики, многие работы они делали на весу, - подчеркивает Левин. - Подрядчик уверяет, что все сделано на совесть и посещать балконы и террасу безопасно. Но за скальным основанием специалисты еще понаблюдают, как оно поведет себя после буровых работ.

Пушка установлена рядом с площадкой замка в честь референдума о воссоединении с Россией Фото: Анна КИРИЕНКО

Всего на реконструкцию замка «Ласточкино гнездо» по ФЦП предусмотрено 134 миллиона рублей. На первый этап потратили 117 миллионов, а оставшуюся сумму направят на восстановление здания кухни и бывшей сторожки, где сейчас располагается администрация замка.

- Замок привлекает туристов, - убежден Левин. - Из его окон открывается вид на Ялту, выступающие в море Аю-Даг и мыс Меганом, а с террасы можно любоваться отвесной стенкой и вершиной горной гряды Ай-Петри. Такой круговой обзор делает «Ласточкино гнездо» особенным местом, очень притягательным для романтических фотосессий.

Замок «Ласточкино гнездо» после реставрации открывали первые лица республики. По словам главы региона Сергея Аксенова, это очень узнаваемый памятник, который получил второе дыхание и возрождение в российском Крыму. Замок будут использовать как выставочный зал, а его открытую площадку для выступления творческих коллективов.

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