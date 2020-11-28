«Сгорела за несколько секунд»: В Судаке двухлетняя девочка умерла от пневмонии, которую не заметили врачи

По факту смерти Амины следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Фото: Эльзара Ахтемова/ ВК

О судьбе двухлетней девочки из Судака рассказала Эльза Османова, ее мать. Женщина обратилась ко всему полуострову с криком души, ведь ее маленькая дочка умерла 6 ноября из-за пневмонии. Врачи местной больницы не смогли вовремя поставить правильный диагноз.

5 ноября двухлетняя Амина почувствовала себя плохо. По словам матери, у девочки резко поднялась температура, и она часто просилась в туалет. Это насторожило Эльзу, поэтому на следующий день родители отвезли малютку в больницу на анализы. Врачи больницы в селе Дачное приняли их без очереди, но никаких отклонений не нашли.

- Я описала симптомы, врач «послушала» ребенка (провела аускультацию легких), посмотрела горло. Горло было, по словам врача, «красноватое», дочь делала вдох очень тяжело, но кашля не было. Сатурацию не измеряли. Мне выдали направление на общий анализ крови и мочи, сделали назначение. Следующий прием назначили на 9 ноября (через три дня после визита врача – Ред.), – рассказывает мать погибшей девочки.

Маленькая Амина с самого утра была вялой, бледной и почти ничего не ела, поэтому мать дала ей антибиотик, который прописали в больнице. После анализов оказалось, что у девочки повышенный ацетон, поэтому родители принялись отпаивать ее водой. Но через несколько часов у ребенка началась рвота. Семья Османовых вызвала скорую.

- Ребенка осмотрел дежурный врач (врач общей практики), «послушал» легкие и посмотрел горло. Сатурацию не измеряли. Дочь вырвало еще раз. Я спросила, почему рвота со слизью? Врач ответил: «Наверное, желудок пустой, - продолжает Эльза и отмечает, что в госпитализации семье вновь было отказано.

Семья Османовых вернулась домой, но малютке становилось только хуже. Каждые несколько минут девочку рвало и она очень много пила. Было решено опять вернуться в больницу.

- Дочку на этот раз осмотрел хирург: пощупал живот и исключил аппендицит, после чего сказал: «Если мама настаивает на госпитализации, найдите место, положите». Дежурный врач акцентировал внимание, что «отделение закрыто». Вызвали педиатра, которого ждали около 40 минут. Около 20:00 специально вызванный педиатр осмотрел дочь, посмотрел горло, «послушал» легкие, сказал, обращаясь к дежурному врачу: «Если настаивают, положим, будем капать». Услышав это, я предложила: «Если вы не можете поставить диагноз, дайте направление в Симферополь». В ответ я услышала: «Какая разница, где будут капать – в Москве, Симферополе – у нас капельница одна и та же".

Уже тогда врачи вынесли свой вердикт – «ОРВИ, ацитономическое состояние», но сатурацию так и не измерили.

В процедурной Эльза заметила, что у ее дочки стали очень холодными ножки и ручки, а спустя секунду резко изменился цвет глаз. Из голубого он превратился в темно-карий, а изо рта пошла пена. Женщина закричала от ужаса. На ее крик прибежал медперсонал, но девочку спасти не успели.

- В медицинском свидетельстве о смерти указано, что моя дочь, Османова Амина Аблякимовна, умерла в 21:39 6 ноября 2020 года. Вскрытие показало, что она умерла от эндотоксического шока в результате неуточненной пневмонии. Приблизительный период времени между началом патологического процесса и смертью: эндотоксического шока – 30 минут, неуточненная пневмония – 5 дней. Судмедэксперт города Судак сказал мне, что левого легкого уже не было вообще, осталась только пленка, - уточняет мать.

По факту смерти Амины следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Все обстоятельства смерти устанавливаются.

- С целью установления всех обстоятельств смерти ребенка в Судакской городской больнице главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле руководства ведомства, - отметили в пресс-службе следкома.

Свои соболезнования выразил министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко.

- Хочу сказать, что вне зависимости от общественного резонанса, мы сделаем все от нас зависящее, чтобы разобраться в произошедшем и установить, должным ли образом медработниками оказана помощь, - Я приношу свои соболезнования матери и ее близким, – написал Остапенко в своем Facebook.

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