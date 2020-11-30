В Ялте турист заказал вертолет за 200 тысяч рублей ради доставки еды из «Макдональдса»

Цена заказа в популярной сети фастфуда обошлась больше, чем в 3 тысячи рублей Фото: Архив "КП"

В этом году в Крым приезжали отдыхать состоятельные туристы, которые до введения ограничений из-за коронавируса привыкли к формату «все включено» за границей. Средний чек таких отдыхающих - 200 тысяч рублей. Но один турист, похоже, превысил все «лимиты».

Мужчина отдыхал в Ялте с семьей, когда ему вдруг захотелось еды из «Макдональдса». Одна беда, сеть этих ресторанов быстрого питания не работает в Крыму с 2014 года, после возвращения региона в состав РФ.

Источники, осуществляющие воздушные перевозки, сообщают, что мужчина заказал вертолет, в который сел его представитель с термо-сумкой. Он долетел до Краснодара, где члена экипажа уже ждал автомобиль. Курьера довезли до ближайшей точки знаменитого фастфуда, где он и закупил 20 позиций по списку, потратив больше 3 тысяч рублей. Потом помощник богатого туриста отправился на вертолете обратно, в Крым.

Вся эта «спецоперация» обошлась заказчику больше, чем в 200 тысяч рублей и заняла два часа. Дети расточительного курортника, по словам источника, остались очень довольны.

«Комсомолка» связалась с несколькими представителями компаний, которые предоставляют услуги по аренде вертолетов в Крыму.

- Теоретически полет из Крыма в Краснодар возможен. У нас такому туристу пришлось бы заплатить около миллиона. Потому что аренда наших вертолетов обошлась бы от 250 тысяч рублей в час, а путь до Краснодара и обратно занял бы около трех часов, - говорят КП-Крым в компании «Универсал-авиа» и подчеркивают, что такого клиента у них не было.

В другой компании, где можно арендовать вертолеты, рассказали, что спросом пользуются в основном экскурсионные полеты с обзором красот Южного берега Крыма. Там, кстати, тоже открестились от полетов в «Макдональдс».

Отметим, что есть и более бюджетные варианты аренды вертолета на полуострове. Так, цена полета на Robinson R44 Raven II составляет 45 тысяч рублей. Он вмещает троих пассажиров и разгоняется до 240 километров в час. При этом состоятельный турист заплатил бы около ста тысяч рублей за всю поездку. Самый дорогой полет (165 тысяч рублей в час) был бы на вертолете МИ-8МТВ VIP.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Макдональдс» приостанавливает работу 18 ресторанов в России

Пока по всей стране закрыто в общей сложности 12 заведений общепита, еще в 100 проводятся проверки (подробнее)

Владелец нескольких ресторанов из Крыма рассказал всю правду об убытках и мерах поддержки государства

Льготные кредиты не дают, а работать на доставку невыгодно (подробнее)