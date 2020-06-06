Владелец нескольких ресторанов из Крыма рассказал всю правду об убытках и мерах поддержки государства

«Мы не сами разделись, нас раздели. Дайте нам работать и кормить семьи». Провокационный пост с такой подписью выложили в социальные сети сотрудники одного из ялтинских баров. Чтобы привлечь внимание, они разделись догола. Так заведение стало первым в Крыму, поддержавшим всероссийскую акцию #голыерестораны. Общепит стал одной из самых уязвимых сфер бизнеса, которые оказались на грани банкротства из-за коронавируса.

Хозяин бара Федор Старовойтов рассказал, как приходится выживать заведению в кризис, и как на практике работают федеральные меры поддержки малого бизнеса.

- Ялтинский бар мы открыли два года назад, вложили пять миллионов рублей. Хорошо, что успели вернуть эти деньги до кризиса. В октябре 2019 года открыли заведение в Севастополе. Там, конечно, квадратура помещения побольше. В ремонт вложили 12 миллионов. Только начали поднимать голову, поработали пять месяцев и закрылись. Естественно, пока вложения не вернулись, - рассказывает предприниматель.

Федор - крымчанин, он долгое время работал в ресторанной и сфере и мечтал открыть свой бизнес. Спустя годы это удалось. Команда подобралась из разных регионов России и других стран - Сибири, Урала, Казахстана.

Общепит закрыт уже два месяца, и сеть баров Старовойтова спасает только то, что собственники помещений не требовали плату за аренду. Иначе пришлось бы выложить почти полтора миллиона рублей.

«МЫ БЫ РАДЫ ОТКРЫТЬСЯ, НО НЕ МОЖЕМ»

- Нам повезло с собственниками, они вошли в положение. Но вот с июня владельцы помещения в Ялте уже требуют деньги за аренду. Это для нас удар, потому что денег мы, естественно, не заработали. Получили федеральную субсидию на выплату зарплат сотрудникам, частично потратили ее на оплату аренды, потому что платить совсем нечем, - делится Федор.

Конечно, расходы все-таки есть, за два месяца пришлось заплатить около 100 тысяч за коммунальные услуги.

Почему бы бару не открыть летние площадки, спросите вы. Ведь с 1 июня многие заведения уже пустили довольных гостей и начали постепенно оживлять бизнес. Истосковавшиеся по сервису и обслуживанию самоизолированные, конечно, заполнили столики. Но наш собеседник открыть такие площадки не может, потому что в Ялте он арендует цокольное помещение, а в Севастополе – второй этаж.

- Мы бы и рады запуститься, но не можем, - сетует Старовойтов.

ДОСТАВКА ПРИНЕСЛА БЫ ОДНИ УБЫТКИ

Напомним, что в период жестких ограничений, которые действовали в апреле-мае, общепит мог работать на вынос. Но это принесло бы лишь убытки, уверяет бизнесмен.

- Во-первых, нам нужно было бы платить за аренду, второе – выплатить зарплаты сотрудникам, а третье – обязательно вложиться в рекламу, потому что про нас как про доставку никто не знает. В итоге получаем большую расходную часть и маленькие доходы, терпим большие убытки. Чтобы зарабатывать на доставке, нужно быть крупным оператором, который специализируется именно на этом. Мы себя позиционируем как атмосферные пати-бары, даже не рестораны. По сути, продаем не гамбургеры и не лимонады, а эмоции. У нас анекдоты от барменов, танцы на барной стойке, вечерние шоу. Это веселье невозможно доставить домой, как и нашу барную стойку, - делится тонкостями бизнеса Старовойтов.

«ЕСЛИ НЕ ЗАПУСТИМСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ, ОБЪЯВИМ СЕБЯ БАНКРОТАМИ»

Федор пока надеется на лучшее. Но если севастопольский собственник помещения потребует выплачивать полмиллиона рублей за аренду, заведение объявит себя банкротом.

- С одной стороны, государство пообещало выдать льготный кредит под 2% годовых, но нам отказали в получении, ведь у нас есть лицензия на алкоголь. Это странная формулировка, многие рестораны торгуют алкоголем. Мы обратились в «Опору России», а они в свою очередь - в администрацию президента. Так что, ждем положительного решения вопроса и надеемся, что во второй раз нам не откажут. Если же помощи не будет, а с нас потребуют аренду, придется объявить себя банкротами и потерять 12 вложенных миллионов.

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