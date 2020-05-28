На Ай-Петри навсегда закрылся один из самых популярных ресторанов Крыма
В Ялте закрылся известный ресторан «Горка rest», расположенный недалеко от конечной станции канатной дороги на Ай-Петри.
Он был популярным среди посетителей, поскольку за столиками открывалась шикарная панорама на море и горы.
- Друзья, наш ресторан не пережил этот период изоляции. Это большая потеря для нас и для ресторанного бизнеса в Ялте. Вся наша команда покидает заведение, которое мы создали и раскачали. Мы покидаем это место, уволен персонал и вывезено оборудование, - сообщило руководство заведения в соцсетях.
Представители администрации ресторана сообщили, что такое решение связано с невозможностью платить аренду во время простоя заведения.
- Мы столкнулись с тем, что ни о скидке, ни о рассрочке нам не удалось договориться. «Не хотите платить в полном объеме – выезжайте», - добавили в администрации закрытого заведения.
Фото: "Вкусная Ялта"
Ранее в комментарии КП-Крым главы Ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин заявил, что из-за коронавирусного кризиса могут закрыться до 30% заведений общепита полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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