На Ай-Петри навсегда закрылся один из самых популярных ресторанов Крыма

28 Май 2020 2020-05-28T14:01:21+03:00

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В Ялте закрылся известный ресторан «Горка rest», расположенный недалеко от конечной станции канатной дороги на Ай-Петри.

Он был популярным среди посетителей, поскольку за столиками открывалась шикарная панорама на море и горы.

- Друзья, наш ресторан не пережил этот период изоляции. Это большая потеря для нас и для ресторанного бизнеса в Ялте. Вся наша команда покидает заведение, которое мы создали и раскачали. Мы покидаем это место, уволен персонал и вывезено оборудование, - сообщило руководство заведения в соцсетях.

Представители администрации ресторана сообщили, что такое решение связано с невозможностью платить аренду во время простоя заведения.

- Мы столкнулись с тем, что ни о скидке, ни о рассрочке нам не удалось договориться. «Не хотите платить в полном объеме – выезжайте», - добавили в администрации закрытого заведения.

Фото: "Вкусная Ялта"

Ранее в комментарии КП-Крым главы Ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин заявил, что из-за коронавирусного кризиса могут закрыться до 30% заведений общепита полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU