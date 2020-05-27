Около 30% всех ресторанов Крыма закроются навсегда, остальные начнут работать с 1 июня

Сфера общепита оказалась одной из самых уязвимых отраслей, по которым ударил коронавирусный кризис. Заведения стоят закрытыми второй месяц, и многие из них уже не откроются.

- Многие полностью закрываются. Не думаю, что половина заведений после всей этой коронавирусной истории перестанет работать, потому что это курортный регион, - рассказывает «Комсомолке» глава ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин. - Где-то 30% ресторанов, а может и больше, конечно, могут и не пережить этот период.

Некоторые представители ресторанного бизнеса Крыма получили федеральные субсидии в 12 тысяч 130 рублей на оплату труда одного сотрудника. Но это те немногие, которым удалось сохранить 90% коллектива.

- В корне это не меняет ситуацию и не спасает. Некоторые частично платят за аренду, некоторые не платят совсем, но нам каждый месяц приходят счета за коммуналку, за кассовые аппараты, некоторые налоги не отменили. В среднем все это около 100 тысяч рублей в месяц. А сколько еще можно платить, когда ты не уверен ни в чем? Мы не понимаем, как жить дальше, ведь почти все рестораны закрылись с какими-то долгами, - продолжает Сергей Мухин.

Немало крымских ресторанов на время кризиса перешли в режим доставки готовых блюд, чтобы получить хотя бы небольшой процент выручки. Но это, конечно, не покрывает все расходы.

- Доставка - это примерно 5-15% от обычной выручки заведения. Но сегодня если ресторан получает 15% - это победа, - отмечает глава ассоциации.

25 мая прошло совещание в Министерстве промышленной политики Крыма с местными рестораторами. Обсуждали, как открыть заведения и заплатить налоги, как платить зарплаты, сколько гостей придет в рестораны при том, что введены жесткие ограничения.

- Чиновники нам сказали, что возможно частичное открытие заведений с 1 июня, но с большими ограничениями, - рассказывает об итогах совещания Мухин.

Но полные требования, которые предстоит соблюдать владельцам бизнеса в сфере общепита, власти пока только разрабатывают.

- Предварительно я уже посчитал, что придется потратить минимум 30 тысяч рублей, чтобы купить все необходимое - санитайзеры, рециркуляторы, маски, антисептики и другие средства защиты. Конечно, это далеко не полный список требований. Да и количество людей, которых можно будет посадить в заведении, будет жестко ограничено, - рассуждает о перспективах Мухин.

А КАК У НИХ

В Севастополе с 1 июня планируется открыть объекты общественного питания в режиме летних террас с соблюдением требований Роспотребнадзора – количеством столиков для безопасной дистанции, средствами защиты персонала. Работу гостиниц и туристических агентств планируется возобновить в городе-герое с 15 июня.

КСТАТИ

В конце апреля Роспотребнадзор РФ разработал рекомендации по работе кафе и ресторанов. Так, в режиме самоизоляции они могут работать только на вынос. При снятии этого режима могут работать заведения площадью до 50 квадратов. В зале может быть не больше пяти столиков на одно-два посадочных места. Расстояние между ними должно быть не меньше метра. Конечно, свадьбы, дни рождения и другие массовые мероприятия пока будут под запретом.

Напомним, что режим общей самоизоляции в Крыму был снят 18 мая, но сохранилась рекомендация соблюдать дистанцию и добавился обязательный масочный режим в общественных местах.

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