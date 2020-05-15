2020-05-15T11:46:58+03:00
Общество

Какие предприятия не смогут работать в Крыму с 18 мая

Кинотеатры, кафе и музеи останутся закрытыми до лучших времен
Никита ПОЛЬКО
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Общепиту разрешат работать только на вынос.Общепиту разрешат работать только на вынос.Фото: Михаил ПАТЛИС
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Уже на следующей неделе, с 18 мая, значительная часть крымских предприятий вернется к работе. Тем не менее, немало сфер бизнеса останутся не у дел. Сегодня на заседании оперативного штаба глава правительства республики Юрий Гоцанюк перечислил тех представителей экономики, которым придется потерпеть.

Так, закрытыми останутся гостиницы, отели и гостевые дома, а также детские лагеря. Не откроются бары, кафе и рестораны, (за исключением тех, которые работают на вынос и столовых).

По-прежнему закрытыми останутся кинотеатры и театры, пункты аренды транспорта, предприятия, организующие выставки, конференции, туристические экскурсии.

Образовательные учреждения, кроме автошкол, также останутся под замком.

Не смогут открыться зоопарки, музеи, детские игровые комнаты, стадионы, ледовые площадки, бассейны и спортзалы. Бани, солярии, сауны, торговые объекты площадью более 400 квадратных метров, в которых продаются непродовольственные товары, остаются закрытыми.

Всем остальным сферам бизнеса разрешат работу с 18 мая при соблюдении эпидемиологических требований, а также после подачи уведомления через портал правительства Крыма.

Напомним, что по состоянию на 15 мая в Крыму зарегистрировано 259 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 87 пациентов, 5 человек скончались.

При этом уровень заболеваемости covid-19 в Крыму остается самым низким среди субъектов Юга России.

Также стоит подчеркнуть, что до 31 мая в республики действует режим самоизоляции, а с 12 мая обязательный масочный режим.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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