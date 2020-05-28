«Мы хотим работать»: Рестораторы Крыма разделись догола в знак протеста

Рестораны Крыма закрыты уже второй месяц. Возможность работать на доставке есть, но это не покрывает и 15% ежемесячных расходов. Всеобщая изоляция закончилась 18 мая, но работа общепита под запретом.

Отчаявшись, рестораторы пошли на радикальные меры - разделись догола и опубликовали в социальные сети свои фото с хэштегами #голыерестораны и #голыерестораныкогдаконец.

Акция стала всероссийской. Первыми свои обнаженные фото выложили сотрудники заведений общепита в Краснодарском крае, затем их поддержали коллеги из Омска.

В Крыму первыми к акции присоединились работники ялтинского бара «Эти русские». Семь сотрудников разделись практически догола, нарисовали плакат «Хотим работать» и выстроились на фоне опустевшего бара для группового снимка.

- Два месяца мы не работаем. 30 человек одного уютного барчика Ялты без зарплат. У кого-то из нас дети, пожилые родители, ипотека, кредиты, арендованное жилье. А еще мы хотим есть, хотя бы иногда. Мы долго строили этот бизнес, атмосферу, сервис, а теперь все рушится. Это больно и обидно. Этим постом мы хотим привлечь внимание. Мы не сами разделись. Нас раздели, - так подписали снимок сотрудники заведения.

Рестораторы задаются вопросом: почему работают стройки, торговые центры и салоны красоты? Пусть и с ограничениями, но все же эти сферы запустились.

Напомним, что некоторые отрасли экономики смогли начать работу с 1 мая. С 18 мая вышли из простоя и другие предприятия. Но по-прежнему, помимо ресторанов, закрытыми остаются кинотеатры, отели, бани, спортзалы, спа-салоны и кинотеатры.

Ранее КП-Крым пообщалась с экспертом ресторанной отрасли, который спрогнозировал закрытие 30% кафе и ресторанов из-за коронавирусных ограничений.

Власти Крыма рассматривают возможность запуска работы заведений общепита с 1 июня, но со значительными ограничениями.

Напомним, что в Ялте уже закрылся известный ресторан «Горка rest», расположенный недалеко от конечной станции канатной дороги на Ай-Петри. Это было одно из самых популярных заведения Южного берега Крыма.

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