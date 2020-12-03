Швейную машинку и живого щенка: Что просят воспитанники детских домов Крыма у Деда Мороза

Ни один ребенок, приславший письмо. не остается без подарка. Фото: «Добро мира – Волонтеры Крыма»

В Крыму стартовала благотворительная акция «Записки Деду Морозу», которая поможет подарить детям частичку счастья на грядущие праздники. Мероприятие проводит благотворительная организация «Добро мира - Волонтеры Крыма». Ребята, которые живут в интернатах и детских домах, как и другие, ждут подарков, поэтому волонтеры ежегодно организовывают акцию, поучаствовать в которой может каждый.

Детки пишут письма Деду Морозу и отправляют по адресу «Добра мира». Там добровольцы составляют списки желаемых подарков и публикуют их в социальных сетях. Любой желающий, откликнувшийся сделать сюрприз ребенку, может купить подарок из списка и привезти его в благотворительную организацию.

Маленький крымчанин мечтает о машинке на пульте управления. Фото: «Добро мира – Волонтеры Крыма»

- Акцию создали еще в 2015 году. В ней участвуют дети, лишенные родительской опеки, дети-инвалиды и дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. На новогодние праздники удается порадовать сюрпризами более 3 тысяч ребят. Но в этом году опасаемся, что будет чуть меньше из-за коронавируса. Сейчас не закрыты 45 позиций, надеемся, что до 15 декабря все же получится их собрать. Также не хватает больше тысячи сладких подарков, - рассказывает учредитель благотворительного фонда Наталья Мартынец.

Волонтеры никогда не обнадеживают детей, проговаривают с ними, что нужно просить реальный подарок. Если кто-то из дарителей не закрывает позицию, организация покупает подарки своими силами.

Некоторые дети хотят компьютеры, телефоны и даже умные часы. Фото: «Добро мира – Волонтеры Крыма»

- Ни один ребенок, который прислал нам письмо, не останется без презента. Хотя у деток бывают весьма нестандартные желания. Например, в прошлом году ребенок попросил живого щенка, мы боялись, что родители не согласятся. Но волшебное событие состоялось, девочка была безгранично счастлива. В этом году ребенок попросил абонемент в конный клуб, общение с лошадьми - его давняя мечта. Еще один малыш хочет стать стоматологом и попросил на Новый год набор ортодонта. А маленькая девочка попросила миниатюрную швейную машинку, так как планирует стать швеей, - говорит Наталья.

Подарить детям счастье совсем не сложно, некоторые малыши хотят элементарное - гели для душа и шампуни, конструкторы, куклы, машинки, кроссовки или теплый спортивный костюм. Кто-то просит футбольный мяч, дорожную сумку или уютную пижаму.

ПРИВЕЗТИ ПОДАРКИ МОЖНО ПО АДРЕСАМ:

- Симферополь, ул. Самокиша 6, с 9.00 до 18.00 каждый день, кроме субботы.

- Поселок Грэсовский, ул. Яблочкова 2.

Сбор действует до 15 декабря 2020! Ознакомиться со списком подарков можно по ссылке. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

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