Случайный прохожий, подаривший дворнику из Крыма сказку: Я не Рокфеллер, но и не нищий - могу исполнить мечту

Дворник из Симферополя 63-летняя Татьяна Пантелеева отдохнула в Москве на всю катушку: вместе с приятельницей жила в пятизвездочном отеле, летала на вертолете, гоняла на Ferrari, предварительно устроив «фонтан» из шампанского, училась держать клюшку в руках в элитном гольф-клубе. В общем - зажгла по полной.

Такой подарок получила она от случайного прохожего, с которым познакомилась, когда орудовала метлой в центре Симферополя.

Добрым волшебником стал болгарский журналист Борис Анзов.

- Взял и потратил уйму денег и времени на непонятных пенсионерок из провинции! Зачем ему это нужно? - судачат рядовые пользователи соцсетей, узнав о таком на их взгляд экстравагантном поступке.

Так в чем же подвох?!

- Получилось все спонтанно. Это не специальная задумка, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" Борис Анзов. - К вам я приехал на 5-летие Крымской весны. Встречался с руководителям Крыма. Записывал интервью и с простыми жителями полуострова. Очень хорошо пообщался, например, с местным таксистом, который возил меня на Ай-Петри. Разговаривал и с официантами в кафе, продавцами на рынках. С Татьяной Пантелеевой познакомился в Симферополе. Иду по улице, нет еще и семи утра, а пожилая женщина уже вовсю машет метлой. Подошел, разговорились. И она согласилась сделать интервью на камеру: я снимал ее на телефон. И уж очень она мне понравилась, поэтому и решил сделать подарок ей.

Мужчина не скрывает, что не все понимают его поступки.

- Такие же вопросы я слышал, когда привез в Сирию 60 куличей для российских солдат! Почему, когда в России делаешь добрый поступок, то на тебя смотрят с недоверием и ждут какого-то подвоха?! Просто у нас, болгар, добрые души! Да, я не Рокфеллер, но и не нищий, поэтому и могу позволить себе исполнить чужую мечту.

РАЗЫСКАЛ И ОПЛАТИЛ ОТДЫХ В БЕЛОКАМЕННОЙ

- Встреча с Татьяной меня потрясла. Особенно красивый маникюр, несмотря на то, что в руках метла, - улыбается 38-летний Борис Анзов. - Женщина призналась при разговоре, что даже за пределы Крыма не выезжала. Мало того - за 40 лет она ни разу на работу не опоздала - я же сам работодатель, и поэтому могу оценить такую дисциплинированность. Татьяна хоть и пенсионерка, но работает, не ропщет на судьбу и не жалуется.

Татьяна настолько запала в душу болгарину, что он решил осуществить ее мечту.

- Встреча не выходила у меня из головы, даже когда я вернулся в Москву. И я вспомнил, что на ежегодном приеме для журналистов в МИД России я выиграл в лотерею - путевку на двоих в московский элитный загородный гольф-клуб, где можно вдвоем пожить два дня, - рассказывает болгарский журналист. - Предлагал отдохнуть любимой девушке, но так отказалась. Не захотел воспользоваться сертификатом и друг.

И он решил найти Татьяну и пригласить в Москву.

- Звонок с администрации Симферополя здорово напугал меня: «Что я такого натворила?!» - смеется Татьяна Пантелеева.

Но она сразу успокоилась, когда сказали, что ее разыскивает болгарский журналист, чтобы пригласить на отдых в Москве. Правда, приглашение она приняла не сразу.

- Сразу я заартачилась: нет, нет и нет! Просто так незнакомый мужчина приглашает на отдых в Москву?! Ну всякое в голову лезло. Мало ли что это за человек! Очень долго Борис уговаривал. Я уже думала, что психанет и бросит свою затею. А затем он позвонил мне утром и сказал, что летит из Болгарии. Вечером будет в Симферополе и заберет меня отдыхать в Москву.

Борис предложил ей взять с собой еще кого-нибудь для компании, чтобы не было так страшно. И Татьяна пригласила свою подругу -Лиду.

ЛЕТАЛИ НА ВЕРТОЛЕТЕ, УСТРАИВАЛИ "ФОНТАН" ИЗ ШАМПАНСКОГО И ЖИЛИ В ПЯТИЗВЕЗДОЧНОМ ОТЕЛЕ

Первый день, крымчанки, когда пошли на завтрак в элитном гольф-клубе, слегка тушевались:

- Боренька мы не знаем, как себя здесь вести, что такое шведский стол?!

Но женщины быстро освоились. И на следующий день пришли завтракать со своим салом.

Болгарский журналист сначала немного удивился, но бойкие гостьи его успокоили:

- Боренька, какой же завтрак без сала?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708922" frameborder="0"></iframe> Какой же шведский стол без сала!.Татьяна Пантелеева и Лидия Мушкатело не представляют завтрака без хорошего куска шпика. Видео: Борис Анзов/FB! другой источник

- И я подумал, и правда, какой шведский стол без крымского сала?! - улыбается Борис Анзов. - Они взяли нож, порезали свой шматок сала и меня покормили.

Колоритность и самобытность крымчанок нисколько не смутила иностранца.

- Никакой неловкости не было. Наоборот, в элитном клубе все удивлялись их умению играть: «Где они еще играли на каких гольф-полях?!» Я объяснял, что вообще-то они простые уборщицы из Крыма. Но никто не верил: «Ты шутишь? Не может быть!» - с улыбкой вспоминает Борис.

Татьяна Пантелеева очень хорошо играет в гольф. Фото: Борис Анзов/FB

Хотя, чему удивляться? Ведь Татьяна виртуозно владеет метлой. А между веником и клюшкой для гольфа не такая уж и большая разница.

В клубе они всеми познакомились. Обменялись телефонами с инструкторами и пригласили на пирожки в Симферополь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708909" frameborder="0"></iframe> Приезжайте на пирожки!.Крымчанки пригласили инструкторов из гольф-клуба в Крым. Видео: Борис Анзов/FB! другой источник

Когда закончилась путевка в элитный гольф-клуб, Борис еще на два дня снял для гостей номер в пятизвездочном отеле. Болгарина очень тронул рассказ Татьяны о себе: оказалось, что она из большой семьи - пять братьев и три сестры. Когда ей было семь лет, мама умерла, и ее отправили в детдом. А ее приятельница Лида потеряла мужа, сына и невестку. И теперь одна растит внучку.

Женщины, попав в отель, были в шоке: номер огромный, холл, сауна, лифты с позолотой.

Борис устроил для своих гостей и гламурное шоу: прокатил на Ferrari, предварительно устроив «фонтан» из шампанского.

- Моя задумка, - признается Борис Анзов. - У меня когда-то была очень яркая подруга, которая все время говорила: «Борис, я умею только ногти красить и больше ничего!» А Татьяна и руки содержит в порядке, и работает - убирает улицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708912" frameborder="0"></iframe> Ferrari и шампанское - в студию!.Борис сделал все, чтобы Татьяна почувствовала себя принцессой. Видео: Борис Анзов/FB! другой источник

Гостье подарили полет на вертолете. Фото: Борис Анзов/FB

Покатал своих гостей журналист и на вертолете. Правда те уже вошли во вкус и начали в шутку привередничать.

- Они перед посадкой говорят: «Этот какой-то лысый пилот, нельзя ли покрасивее?» - вспоминает журналист. - Когда поднялись в небо, то пилот решил сделать петлю и резко наклонил вертолет. Татьяна сильно испугалась, схватила его сзади за шею двумя руками и как закричит: «Что ты творишь, скотина?! Быстро выравнивай вертолет!» Отпустила, только когда мы начали смеяться. Пилот, как только перевел дыхание, то объяснял: «Просто хочу, чтобы люди ближе ко мне были: так пассажиры ко мне сами прижимаются».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708917" frameborder="0"></iframe> Крымчанки полетали на вертолете.Какой отдых без воздушного вояжа! Видео: Борис Анзов/FB! другой источник

"ХОРОШО, ЧТО НЕ УПУСТИЛА ТАКОЙ ШАНС, А ТО ЛОКТИ БЫ ГРЫЗЛА!"

9 мая гостьи засобирались в дорогу.

- В День Победы мы побывали на Параде, а после я их проводил в порт Шереметьево, - говорит Борис Анзов. - Я хотел, чтобы они еще больше пробыли в Москве, но Татьяна побоялась, что уволят с работы. Вот и получилось всего - 4 дня. С ними очень много нового открыл: они очень душевные люди. Мне было очень весело с ними. Все это случилось спонтанно. Пусть будет ответом на упреки в том, что Болгария не отблагодарили должным образом русских за освобождение от турецкого ига. Всю Россию осчастливить не могу, но одну женщину можно! И я старался сделать все, чтобы эти две женщины чувствовали себя, как принцессы.

Сама же Татьяна до сих пор на седьмом небе.

- Борис принял нас очень хорошо. Шикарно. Я довольная такая! Хорошо, что не упустила такой шанс, а то локти бы грызла! - эмоционально оценивает подарок сама Татьяна Пантелеева. - Борис - очень добрый, отзывчивый, до сих пор каждый день созваниваемся, разговариваем. Стал за эти 4 дня, как родной. Буду умирать, руку на сердце положу, и расскажу, что у меня в жизни хорошего было: рождение детей, и дни, проведенные в Москве.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="368" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/708900" frameborder="0"></iframe> Татьяна Пантелеева из Симферополя: Разве бывает в жизни столько радости!.Крымчанка первый раз побывала в Москве. Видео: Борис Анзов/FB! другой источник

Борис Анзов считает, что каждый человек достоин счастья. Фото: Борис Анзов/FB

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https://www.crimea.kp.ru/daily/26974/4033408/