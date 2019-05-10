2019-05-10T18:14:23+03:00
Общество

Поездка в Москву, игра в гольф, прогулка на Ferrari: Случайный прохожий подарил дворнику из Крыма сказку

Мужчине очень понравилось, как женщина наводила порядок на улицах Симферополя
Галина КОВАЛЕНКО
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Борис Анзов решил сделать Татьяну Пантелееву чуть счастливее. Фото: кадр видеоБорис Анзов решил сделать Татьяну Пантелееву чуть счастливее. Фото: кадр видео
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Крымский дворник Татьяна Пантелеева на несколько дней почувствовала себя героиней волшебной сказки "Золушка": незнакомый человек, которого она случайно встретила на улице, подарил красивое путешествие.

- Буду умирать, руку на сердце положу, и расскажу, что у меня в жизни хорошего было: рождение детей и дни, проведенные в Москве, - так эмоционально оценила подарок сама Татьяна Пантелеева.

Женщина работает в Симферополе рядовым дворником: с метлой в руках следит за порядком в центре столицы Республики Крым.

- Я рано встал, в семь утра, а на улицах чисто. Когда вы успеваете? - болгарский журналист Борис Анзов, приехав в Симферополь, разговорился с женщиной, подметавшей улицу.

Татьяна Пантелеева, а это была она, рассказала, что просыпается с первыми петухами и начинает убирать улицы с четырех часов утра, а то и раньше.

- Чтобы люди шли на работу, а все вокруг сияло чистотой, - объяснила она.

- Да у вас здесь, как в Швейцарии, чисто, нет окурков, - высказал свое мнение журналист.

- Все равно начальство цепляется, - вздохнула пожилая крымчанка

- А сколько получаете? - поинтересовался болгарин

- 25 тысяч рублей, - прозвучал ответ. - Хватает? Стараемся. Вертимся. Подрабатываем.

Завязался открытый и душевный разговор. Поговорили о том о сем. Слово за словом, затронули и самое сокровенное - женские мечты.

И Татьяна, призналась, что просто хочет куда-нибудь съездить и отдохнуть, ведь кроме Крыма ничего в жизни и не видела.

На прощание собеседник поцеловал ей руку: - Спасибо вам за красоту и душевность!

Крымчанка же пригласила учтивого мужчину на пироги с картошкой и грибами.

Встреча настолько запала в душу болгарину, что он решил осуществить ее мечту. Немножко осчастливить. Нашел Татьяну и уговорил приехать в Москву.

На себя же взял все дорожные расходы, оплатил и проживание: подарил сертификат на проживание в элитном загородном клубе, который выиграл по лотерее.

Татьяна Николаевна сначала отнекивалась, но потом сдалась, а чтобы не было так боязно прихватила с собой подружку.

Крымчанка хорошо держит в руках клюшку для гольфа. Фото: Boris Anzov borisanzov/ Instagram

Крымчанка хорошо держит в руках клюшку для гольфа. Фото: Boris Anzov borisanzov/ Instagram

Татьяна вдоволь налюбовалась достопримечательностями столицы России, отдохнула в элитном загородном доме, где научилась играть в гольф.

Ведь клюшка для гольфа и метла - это же почти одно и тоже!

У каждой Золушки должна быть карета, поэтому Борис организовал для гостьи из Симферополя поездку на Ferrari, которую сбрызнули игристым.

Метла удачи: Татьяна Пантелеева из Крыма на отдыхе в белокаменой.Мечты сбываются. Видео: Boris Anzov borisanzov/ Instagram! другой источник

Превращения Золушек в принцессы происходит и на местом уровне.

В столице региона громко заявили о себе социальный проект "Крымская золушка": бьюти-мастера преображают женщин, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. Результаты такой работы очень впечатляют: дурнушки становятся красавицами, которых можно выводить в высший свет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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