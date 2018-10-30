Крымская золушка: Невзрачную библиотекаршу из Симферополя превратили в шикарную красотку

СЕГОДНЯ 12:01 2018-10-30T12:03:53+03:00

Женщину не узнал ни муж, ни кот [фото]

Изменить размер текста: A A

Небо и земля. Работница симферопольской библиотеки Марина Попкова преобразилась до неузнаваемости, поучаствовав в благотворительном проекте «Крымская золушка». Уставшая, измученная домашними хлопотами женщина, которая всеми силами старалась быть невзрачной, превратилась в очаровательную красавицу с волосами цвета меда и сияющими карими глазами.

Преображение оказалось настолько разительным, что домашний кот Барсик не признал хозяйку.

- Я и кис-кис-кис, и рыбкой приманиваю, а он забился под диван и не выходит,- звонко смеется Марина. – Все выходные в руки не давался, только к понедельнику на третий день отпустило. Красотой напугала.

Замешательство кота легко понять, стоит только сравнить две фотографии Марины: до участия в проекте и после. Между ними прошла всего одна неделя, и за это время Марина безо всяких пластических операций помолодела на добрый десяток лет. «Комсомолка» следила за перевоплощением.

Вот так выглядела Марина до участия в проекте

СДЕЛАЙТЕ МАМУ КРАСИВОЙ!

- Сделайте маму красивой! Она после болезни с головой ушла в работу и совсем забросила себя, - к бьюти-мастерам из проекта «Крымская золушка» обратилась 10-летняя Маша Попкова, дочь Марины.

Девочка нашла страничку проекта в социальной сети. За названием «Крымская золушка» скрывается небольшая команда работников индустрии красоты из Симферополя. Они решили помогать женщинам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, снова почувствовать себя красивыми и сделать их чуточку счастливее.

- Беремся! Чем сложнее задача, тем более интереснее ее раскрывать, - решили добрые феи. - Марина работает в библиотеке, много общается с людьми, бывает на различных семинарах: ей самим Богом велено быть на уровне и внешне! Симпатичные же люди более располагают к себе. Значит, и в библиотеке станет больше читателей. К тому же, ей уже 37, а значит, шансов измениться без помощи извне меньше, чем у тех, кто помоложе.

ПЛАТЬЕ ПО ФИГУРЕ И НОВЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС

Первым делом Марина побывала у портного: для женщины сошьют платье по фигуре. Сняли мерки, обсудили фасон.

Затем – визит к парикмахеру. Марина пыталась прятать седину, окрашивая волосы в цвет «спелой вишни»,

- Осветление! – категорично заявила парикмахер-колорист Оксана. - Никаких темных тонов, только светлые, а иначе чуть волосы отрастают, и на голове возникает «проплешины».

«Всего-то» пять смывок, одно окрашивание, стрижка и укладка - и в волосах Марины, будто солнышко запуталось.

Следующий шаг – маникюр и наращивание ресниц.

- Сложное моделирование: шесть размеров ресниц и три изгиба, - улыбнулась лэшмейкер.

В финале проекта героиню ждет укладка, макияж и фотосессия. Сначала работает парикмахер, а затем на щеки Марины зачем-то нанесли непонятную тягучую смесь. Оказывается, предстоит еще и депиляция лица!

- Готовлю «холст» для макияжа, - объяснила бьюти-мастер. - Качественный make-up исключает малейший пушок на лице.

Два часа над Мариной колдовала фея, владеющая всеми премудростями обращения с пудрой, тенями и помадой.

Пришел черед портного: новое платье село как влитое – индивидуальный пошив!

- Платье создано на основе павлопосадского платка. Фасон призван сделать фигуру Марины более женственной, - объясняет швея. – Длину же продиктовал небольшой рост клиентки.

Вышло очень славно: наряд будет уместен и в будни, и в праздники.

НАСТОЯЩАЯ КОРОЛЕВНА

- Сюрприз! Втайне от героини организовали романтический ужин в самом красивом месте Симферополя, пригласили мужа, организовали ему букет, - поделилась «Крымская золушка» своей радостью. - После всех процедур, после финальной фотосессии, муж встречает свою преображенную жену, целует-обнимает, восхищается её красотой, и оба со слезами на глазах удаляются в уединенную беседку для романтического свидания!

Муж встречал любимую с букетом цветовФото: Виталий ПАРУБОВ

Муж Сергей на миг дар речи потерял, а когда пришел в себя только и выдавил:

- Шок! Я даже не знал, что Марина может быть такой красивой!

Дочка Машенька прощебетала по телефону:

- Мама теперь похожа на настоящую королевну из сказки!

СЧИТАЛКА

Сколько стоит сказка для Марины в рублях

Волосы: 10 000

Платье: 5000 рублей

Ногти: 1400

Брови - 300

Ресницы: 1500

Депиляция лица: 400

Макияж: 3000

Букет: 3200.

Фотосессия: 1500

Ресторан: 3000

Итого: 29 300 рублей