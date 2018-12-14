В основе симферопольского проекта «Крымская золушка» лежит принцип «До и после». Задумка простая и эффектная: невзрачная женщина после визита в салон красоты, начинает сверкать, как алмаз после огранки. Помните, как в знаменитом фильме «Девчата»: «Вот иду я по улице, а все встречные ребята столбенеют. А те, кто послабее, падают-падают-падают и сами штабелями укладываются».

Так и участницы проекта из серых мышек превращаются в гламурных красавиц.Самое-то, в преддверии зимних праздников! Новый год нужно очаровать, чтобы прожить его на счастливой волне.

МАРИНА, 37 лет

Кот не признал хозяйку после похода в салон красоты

За библиотекаря Марину хлопотала ее дочь-подросток.

- Помогите маме стать красивой! - обратилась школьница к бьюти-мастерам.

Молодая крымчанка, всеми силами старалась быть незаметной.

- Поможем! - решили добрые волшебницы. - Марина библиотекарь и ей самим Богом велено быть на уровне и внешне!

Марина, 37 лет. Теперь похожа на настоящую королевну из сказки

После нескольких визитов к "Крымской золушке" мир украсила чаровница с волосами цвета меда и карими глазами-звездами.

Домашним тоже пришлось нелегко.- Меня мой кот Барсик не признал. Два дня под диваном просидел, - смеется Марина. - На третий день на руки только дался.

- Шок! Я даже не знал, что Марина настолько красивая! - сказал ее супруг Сергей

Дочь Машенька прощебетала по телефону:

- Мама теперь похожа на настоящую королевну из сказки!

Команда "Крымской золушки" потрудилась на славу.Фото: Виталий ПАРУБОВ

ИРИНА, 51 год

Из техничек в великосветские дамы

Из заезженной неурядицами женщины 50+ , подрабатывающей мытьем полов, Ирина стала великосветской дамой.

Ирина - типичная среднестатическая россиянка: муж скрылся в туманной дали, оставив ее с двумя детьми на руках. Всю жизнь крымчанка, чтобы прокормить дочерей, бралась за любую работу. Тянула семью. Выживала. В итоге превратилась в загнанную лошадку, потерявшую веру в людей, женское счастье и светлую жизнь.

Ее фотография «до» вызывала одни эмоции:

- Ой, не дай бог, так нам в 50 лет выглядеть!

«После»: - Не обманывайте! Это две разные женщины!

Женщины чудесным образом преображаются. Фото: соцсети

Аристократический профиль, золото волос и голубые бездонные глаза, в которых можно утонуть - такую даму и не стыдно представить и ко двору английской королевы.

Мастера красоты привели в порядок не только лицо и волосы Ирины, но и нарядили ее в настоящие женские вещи: юбку и блузку:

- Мы вытащили героиню из ее бесконечных джинсов и спортивных штанов, чтобы показать, что у нее есть талия, есть грудь, и вообще, у нее отличная фигура!

АННА, 41 год

Муж взял на руки и назвал королевой

Анна - многодетная мама, с мужем воспитывает четверых детей. Требует внимания Ани и отец, который перенес инсульт со всеми вытекающими.

Вдобавок женщина - инвалид по зрению: зрение у нее - 20.

Жизнь не балует Анну. Она стойкий человек, но вот найти работу с более-менее достойной оплатой не может: желающих взять на работу сотрудника с кучей детей и неважным зрением маловато.

Хроническое безденежье, бесконечные домашние заботы и хлопоты не самым лучшим образом сказались на внешнем виде крымчанки.

Анна, 41 год. Вместо женщины с усталым взглядом - красотка-вамп

Анна успешно прошла путь от «до» до «после». И вот вместо женщины с усталым взглядом, унылым пучком на голове, - красотка-вамп, сводящая с ума мужчин.

- Муж называл меня «моя королева», как в день нашей свадьбы и носил на руках! - поделилась Анна триумфальным возвращением домой после заключительного аккорда «Крымской золушки».

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