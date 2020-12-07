Скамейки из мусора и мебель из пластика: В Крыму открыли завод по переработке вторсырья

Эко-бизнес в Крыму - давняя семейная мечта Аллы и Михаила. Фото: "Умная sreda" / VK

Месяц назад на полуострове появился первый и единственный в Крыму экозавод. Его решила открыть семейная пара из Дальнего Востока. Алла и Михаил Ныровы уже около пяти лет стараются очистить мир от пластикового мусора. На новом предприятии «Умная среда» они не просто сортируют пластик, а дают ему новую жизнь. Получаются дизайнерские уличные скамейки, мебель и даже плитка.

Фото: Алла Нырова / VK

Идея создать свое производство по переработке у основателя холдинга Алексея Чехранова появилась еще в 2016 году, когда на своем участке у Черного моря он увидел кучу пластикового мусора. Пакеты и бутылки разлетались по всему побережью и попадали в море. Приходилось постоянно проводить субботники. Так, в голову пришла идея по переработке вторсырья. Ее подхватили и Алла с Михаилом.

- Мы стали искать способы, как переработать этот мусор так, чтобы была какая-то польза, - рассказывает КП-Крым Алла Нырова. - Мы начали читать об этом, купили оборудование и два года тестировали свою технологию. Так и родилась идея переработки пластика в практичные, полезные изделия.

Сначала компания делала только плитку, а потом появились лавочки, мебель и урны. Сейчас скамейки «Умной среды» можно увидеть на набережных полуострова, в городских парках и просто на улицах. Они набирают спрос не только за счет дизайна и экологии, но и за счет цены. Изделия из мусора стоят намного меньше, чем классические лавочки.

Лавочки из переработанного вторсырья уже можно увидеть на некоторых набережных и в парках полуострова. Фото: "Умная sreda" / VK

- Для переработки мы отбираем полиэтилен и твердый пластик, который создается из ящиков для фруктов, контейнеров, косметических и обычных пластиковых бутылок. Сначала их дробят, а потом переплавляют для дальнейшего использования, - рассказывают владельцы предприятия.

Сам процесс производства тоже считается экологичным. Для него используется плавление, а не горение.

- Так мы не достигаем очень высоких температур, от которых может пострадать окружающая среда, - подчеркивает Алла.

Материал для переработки семья обычно закупает у поставщиков, но иногда удается получить и бесплатно от партнеров или во время благотворительных акций.

- Например, в некоторых регионах есть акция «Добрые крышечки», когда школьники активно собирают пластиковые крышки и сдают их. В Крыму пока такого нет, но здесь уже ведутся переговоры с разными брендами косметики, чтобы нам поставляли упаковки для переработки, - отмечает владелица предприятия.

Лавочки из переработанного пластика ничуть не хуже классических скамеек. Фото: "Умная sreda" / VK

Бизнес в Крыму - это давняя семейная мечта Аллы и Михаила. Они хотели открыть экологичное производство, а Крым стал отличным местом для реализации.

- Ехать с пустыми руками не хотелось. Задумались об этой идее и очень загорелись. Тем более Крым - очень красивое место. Здесь хочется, чтобы мусора было как можно меньше, - отмечает женщина.

Семья Ныровых уже несколько лет старается как можно меньше использовать пластика у себя дома и по возможности перерабатывать его на собственном производстве. В планах у пары полностью избавить полуостров от мусора и дать новую жизнь пластиковым отходам.

Их производством уже заинтересовались многие дилеры и крымские компании, которые занимаются благоустройством городов.

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