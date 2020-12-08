Инопланетные площадки и голова Кассиопеи: Как архитекторы хотят изменить Гагаринский парк Симферополя

Победителя конкурса на лучший проект выберут до 10 декабря. Фото: парк-гагарина.рф

В Симферополе 4 декабря завершился прием работ на конкурс по благоустройству парка имени Гагарина. Члены жюри отобрали 15 лучших проектов, и 5 декабря опубликовали их на официальном сайте конкурса. Участники предлагали устроить в парке огромный ледовый каток, сделать смотровые площадки в форме инопланетных кораблей и разместить иллюминацию в форме галактики.

ПРОЕКТ № 1: ЗВЕЗДЫ И ТУМАННОСТИ

Основные объекты и строения в парке авторы одного из проектов предлагают сделать в форме круга или звезды. Каждому крупному элементу хотят присвоить имя туманности. Проектировщики уверяют, что это облегчит навигацию, а люди будут называть места для встреч имена звезд.

Каждому крупному элементу хотят присвоить имя туманности. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ №2: АМФИТЕАТР И КОСМИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ

Авторы второго проекта тоже решили не отходить от космической тематики и придать ее спортивным и детским площадкам, а также смотровым и зонам отдыха. Здание кафе за кинотеатром «Космос» предлагается использовать как музей космонавтики. От него начнутся главные вело- и пешеходная дорожка. Историко-мемориальную зону предложено сделать камерной. Хаотично расположенные по парку памятники поставят в одном месте, образуя «пространство памяти».

В местах регулярного водосбора предлагается создать два искусственных водоема для накопления поливочных вод. А вдоль улицы Мичурина появятся «зеленые кабинеты». На месте бывшей танцплощадки разместят администрацию, пост охраны, кафе, медицинскую часть.

По диагонали между улицей Мичурина и Киевской архитекторы хотят видеть бесплатную уличную библиотеку, арт-пространства и экспозиции, а справа от входа расположить территорию для выгула собак.

Вдоль водоема предлагается поставить арт-беседки и видоизмененный причал. В зоне аттракционов и развлечений установить вольер для птиц, спортивную площадку и скейт-парк.

Вдоль водоема предлагается поставить арт-беседки и видоизмененный причал. Фото: парк-гагарина.рф

Вдоль улицы Киевской предлагается построить два подземных перехода, а между ними карман для остановки общественного транспорта и пункт проката велосипедов.

Культурно-событийные пространства вместят в себя сцену для проведения городских мероприятий, объединенную с парящей видовой площадкой. Берег благоустроят с помощью деревянного помоста.

ПРОЕКТ № 3: ЛАУНЖ-ЗОНЫ И СВЕТОДИОДЫ В АЛЛЕЯХ

По замыслу авторов этого проекта, главные медитативные зоны нужно сконцентрировать у реки. Там же появится многоярусный променад со множеством зрелищных точек. Заброшенное здание кинотеатра «Космос» предлагается отреставрировать, сохранив оригинальную мозаику, и открыть в нем многофункциональный культурно-познавательный центр.

Площадь перед зданием расширят, а по центру обустроят «Лунный кратер» - бассейн, собирающий дождевую воду для полива растений. В мощение площади хотят вмонтировать множество мелких светодиодов для создания атмосферы перевернутого звездного неба.

С другой стороны здания установят списанный самолет, его нос укажет на парк и начало пешеходной аллеи, плавно вытекающей из площади.

В центральной части парка планируется построить кафе в виде летающей тарелки у озера, вокруг дерева повесить иллюминацию «Светящаяся галактика». Цветы на клумбах высадят в форме известных созвездий.

В центральной части парка хотят повесить иллюминацию «Светящаяся галактика». Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ № 4: ГОЛОВА КАССИОПЕИ И СМОТРОВЫЕ БАШНИ

Еще одна группа архитекторов решила дать имена созвездий каждой зоне. «Ландшафт» назовут созвездием Кассиопеи. Одно из самых смелых решений команды - погрузить в пруд громадную бетонную голову богини Кассиопеи. Ночью она будет светиться из-под воды.

Одно из самых смелых решений команды - погрузить в пруд громадную бетонную голову богини Кассиопеи. Фото: парк-гагарина.рф

В этой же зоне разместятся теплицы и оранжереи, фудмаркет с местными фруктами, амфитеатр, сад скульптур. Еще планируется установить декоративные ветряки и смотровые башни.

Зону «Город» прозвали созвездием Возничий. Посетители познакомятся с городом в тематическом игровом музее под открытым небом в форме троллейбуса. Там же разместят площадки для выставок, доски почета и пункт проката.

Зону «Культура» - созвездие Лиры - расположат у Дома культуры профсоюзов. Зону спорта назвали созвездием Геркулес, там поставят детские игровые и спортивные площадки. Зона науки под именем созвездия Большой медведицы будет включать в себя игровые площадки с возможностью экспериментов – водяные мельницы, песочные часы, макеты вулканов, солнечной системы, кристаллы для преломления света.

ПРОЕКТ №5: ПРУД ВОКРУГ «ТРЕХ ГРАЦИЙ»

Площадь у трех граций архитекторы предлагают сделать главной и использовать для проведения мероприятий. Вокруг памятника добавится неглубокий пруд, в котором смогут резвиться дети в жаркую погоду.

Вокруг трех граций добавится неглубокий пруд. Фото: парк-гагарина.рф

Тренажерные площади от воды уберут, чтобы оградить отдыхающих на набережной от лишнего шума. Планируется реконструкция с созданием пониженной террасы у воды, в зоне парковой мебели сделают тень.

Спортивную зону хотят разместить у реки Малый Салгир в северо-восточном углу парка. В ней появятся павильоны проката, раздевалки, медпункт и кафе, а также площадки для волейбола, баскетбола.

Танцплощадку восстановят и сделают двухуровневый павильон-сцену, вокруг него отведут место для проведения всевозможных культурных и спортивных мероприятий.

Проектировщики уверены, что современному парку необходим инфоцентр, в котором посетитель может изучить возможные маршруты и ознакомиться с информацией о планирующихся событиях.

ПРОЕКТ №6: ЗОНЫ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК И 8 КАФЕ

Авторы следующего проекта предложили вынести мемориальную часть из центра парка. Также, по их мнению, нужно перенести все спортивные площадки к магистральной дороге. Для детей хотят создать небольшие площадки по периметру зоны тихого отдыха. Еще две зоны выделить для выгула собак.

У главного входа, развлекательной зоны и входа со стороны улицы Мичурина разместят кафе. Реновации подлежит и территория вокруг кинотеатра «Космос». Его хотят переоборудовать под многофункциональный выставочный конференц зал.

На месте существующей парковки предлагается строительство административно-хозяйственного здания с туалетами для посетителей парка, комнатами для матери и ребенка, помещением для хранения техники и инвентаря, отдельные кабинеты для персонала.

При зоне развлечения хотят создать 8 нестационарных остекленных кафе, а также зоны фудтраков. Там же предполагается выделить места для катка, летнего кинотеатра на траве и пункта проката.

предполагается выделить места для катка, летнего кинотеатра на траве и пункта проката. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ №7: СОЗДАНИЕ САДА И СОХРАНЕНИЕ ВОДЫ

Авторы проекта поделили парк на две макрозоны: общественно-туристическую и рекреационную. В общественной зоне расположится инфоцентр, фудкорт, амфитеатр и выставочный павильон. В рекреационной зоне – игровая площадка с колесом обозрения, площадки для выгула собак, а также чаир – сад, характерный для Крыма.

Из пешеходных аллей уберут асфальт, все дороги станут доступны для инвалидов. Формы малых архитектурных объектов сделают для сбора воды и ее подачи в пруды.

Формы малых архитектурных объектов сделают для сбора воды и ее подачи в пруды. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ №8: НАЗАД В ПРОШЛОЕ

Эта команда решила вернуть парк в первозданный вид - утраченные во время прошлой реконструкции грунтовые покрытия и кустарники.

Планируется создать три основных широких аллеи и грунтовые тропы. Они должны соединять основные входы. Мини-площади по периметру хотят оформить теневым навесом с верхней террасой, ресторанами, детскими комнатами и санузлами.

Планируется создать три основных широких аллеи и грунтовые тропы. Фото: парк-гагарина.рф

Новые павильоны сделают в стиле традиционной крымской деревянной архитектуры. Они напомнят жилища крымских татар.

ПРОЕКТ №9: ПЛАНЕТАРИЙ И ЗОНА ДЛЯ ЗАГАРА

Входную группу парка архитекторы предлагают оформить с помощью большого герба, который будет освещаться по вечерам. Также планируется восстановить зеленый каркас, создать уединенные места для созерцания и отдыха у воды. Еще авторы предлагают построить тропиночную сеть и деревянные домики. Кроме этого, в парке сделают новые детские площадки, кафе, точки кофе с собой, санузлы.

Павильон «Танцплощадка» разделят на две секции. Под открытым небом - камерные концерты, просмотр фильмов, лекции, конференции. Внутренняя часть - выставочное пространство, анти-кафе. Также конструкция павильона является частью автономной системы сбора воды и полива.

Главную детскую площадку разместят в географическом центре парка, в отдаление от зон тихого отдыха. Главную площадь сделают вблизи от центрального входа, чтобы не создавать скопления людей в глубине парка.

Спуститься к воде люди смогут по волнообразным тропкам, а позагорать в отведенной для этого зоне. Террасированный берег, оформленный клумбами с цветочными насаждениями, позволит вместить много отдыхающих. Островок, связанный мостами, станет арт-площадкой и главной фотозоной парка.

Бывший кинотеатр «Космос» хотят переоборудовать в планетарий. Мозаики на здании реставрируют, а крышу видоизменят, надстроив купол. Площадь перед кинотеатром также восстановят и благоустроят.

Еще в парке построят домик для отдыха, который станет системой сбора дождевой воды.

парке построят домик для отдыха, который станет системой сбора дождевой воды. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ № 10: ЛЕКТОРИЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Перегруженные пешеходные дорожки авторы проекта собираются отодвинуть от берегов, освободив при этом место для созерцания природы и контакта с водой. На берегах построят деревянные пирсы, высадят газоны для отдыха горожан.

В центре парка появятся игровые площадки для семейного отдыха. Там все члены семьи найдут себе занятие неподалеку друг от друга.

Проект предусматривает появление новых спорт-площадок и мест для выгула собак. Для студентов построят лектории под открытым небом и беседки для занятий или работы с ноутбуком. По периметру парка запроектировано кольцо здоровья.

В проекте уделено внимание сохранению всех сложившихся пешеходных потоков. Предложен переход под улицей Киевской, связывающий две парковые территории. С аллей архитекторы предлагают снять непроницаемый асфальт и заменить его на экологические материалы.

Перегруженные пешеходные дорожки авторы проекта собираются отодвинуть от берегов. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ № 11: БЕСЕДКИ ДЛЯ ДРУЗЕЙ И АРТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ

Архитекторы следующего проекта хотят сделать из парка место, где часто будут собираться друзья. Для этого предусмотрено строительство беседок с кострищем в центре. Сооружение можно приспособить и под холодное время года.

Предусмотрено строительство беседок с кострищем в центре. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ № 12: ПЛЯЖ С ГАЛЬКОЙ И ОЧИЩАЮЩИЕ РАСТЕНИЯ

Зонированием озабочены были и архитекторы 12 команды. Спортивные площадки и площадки с тренажерами они хотят приблизить к жилым кварталам. Мемориальные и памятные объекты разместить вдоль аллеи Памяти. Лучами от пруда будут отходить зоны аттракционов и детская игровая площадка.

На месте площадки с тренажерами планируется разбить небольшую «пляжную зону» с галькой, лежаками и шезлонгами. В глубине парка на месте существующих бетонный фундаментов разместится амфитеатр.

Административно-хозяйственная зона для хранения инвентаря и транспорта для обслуживания территории парка появится со стороны Киевской улицы, вдоль границы участка троллейбусного парка.

Вечером парк будут подсвечивать дополнительные фонарики. Разработаны планы по укреплению береговой линии, по водоотведению вод в местах пешеходных дорожек. В озере предлагается высадить растения, очищающие воду.

В центре парка хотят обустроить ледовый каток. Фото: парк-гагарина.рф

ПРОЕКТ №13: ЯБЛОНЕВЫЕ АЛЛЕИ И ДЕРЕВЯННЫЕ ДОРОЖКИ

Еще одна группа проектировщиков предложила акцентировать главный вход в парк аркой-павильоном. Физкультурно-оздоровительную зону они хотят разместить ближе к Дворцу культуры профсоюзов.

Зону озера с центральной площадью предлагается сделать круглой формы и нестандартным мощением с кафе у границы парка, летней площадкой и скульптурной группой «Три грации» – в центре. По периметру озера высадить ивы, вдоль берега – спроектировать извилистую дорожку на опорах из деревянного настила, которая частично будет парить над водой. Между холмами запроектировать дорожку из деревянного настила на опорах в подтопляемых зонах.

В глубине парка поставят досуговую зону развлечений. Фото: парк-гагарина.рф

В глубине парка поставят досуговую зону развлечений, зона активной рекреации и административно-хозяйственную зону с парковкой. Амфитеатр построят в зеленой зоне в районе кинотеатра «Космос» в характерной космической тематике. Площадь-партер высадят яблоневой аллеей. Это дань истории места, где более полвека назад были разбиты яблоневые сады.

Предусмотрены транзитные велосипедные связи и беговая дорожка по периметру парка общей протяженностью 2,5 км. Архитекторы хотят разбить реконструкцию на этапы, на каждом из которых парк будет восприниматься единым связанным и законченным.

ПРОЕКТ №14: МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ

Авторы 14 проекта решили разместить тихую зону рядом с жилым массивом, чтобы никто никому не мешал. Инфраструктура для занятия спортом школьников, студентов, местных жителей вынесена в глубину парка.

Для туристов в парке можно устраивать ярмарки, фестивали, красивые и запоминающиеся фотозоны. Реализация концепции будет производится этапами. На первом предполагается развитие центральной части парка - территория вокруг пруда. На втором - развитие спортивных функций, создание сети вело-пешеходных дорожек, создание детских площадок и реконструкция аттракционов, организация ландшафтных зон. На последнем этапе будет реконструирован кинотеатр «Космос», наполнен новыми функциями.

Авторы 14 проекта решили разместить тихую зону рядом с жилым массивом. Фото: парк-гагарина.рф

Финансирование по этапам составляет: I этап - 175 млн рублей; II этап - 175 млн рублей; III этап - 350 млн рублей.

ПРОЕКТ №15: ДОЖДЕВЫЕ САДЫ И ФОНТАНЫ ДЛЯ СОБАК

В последнем проекте предусматривается максимальное сохранение и реконструкция существующих объектов. Прежними останутся фонари и лавочки. В зоне аттракционов из оборудования останется только колесо обозрения и павильон картинга, остальное заменяется на современное.

Для детей и подростков создаются площадки с развивающим оборудованием. Вблизи жилых кварталов в северной части размещается площадка для выгула собак, а также фонтаном с водой для собак и навесом.

Для парка предлагается создание и разделение тематических маршрутов с маркировкой и уникальными названиями. В парке появятся объекты общественного питания и досуга, прокат, событийные площадки на входах и центральных площадях.

Для сбора воды предлагается создание дождевых садов, биотопных канав. Вопрос с подачей воды решается бурением скважины и установкой насоса. Рассматривается вариант создания дополнительного русла реки Малый Салгир. Сбоку прокладывается канал, в который уходит лишняя вода в весенний сезон подтопления и скапливается в подземный резервуар для полива растений.

Для сбора воды предлагается создание дождевых садов, биотопных канав. Фото: парк-гагарина.рф

Для избегания размытия почв вдоль береговой линии посадят деревья с развитой корневой системой, поглощающей большое количество воды.

Победителя конкурса жюри объявит 10 декабря, призовой фонд - 1 миллион рублей. На реализацию лучшего проекта власти выделили 700 миллионов рублей.

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