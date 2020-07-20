2020-07-20T17:13:32+03:00
Общество

Будут ли закрывать парки Симферополя по ночам

Инициатива чиновников сильно возмутила жителей столицы Крыма
Надежда ДАЦЮК
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Виталий Ратковский предложил закрывать парки с 20-21.00 вечера до 8 утраВиталий Ратковский предложил закрывать парки с 20-21.00 вечера до 8 утраФото: Анастасия ГОНЧАРОВА
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Заявление главы дирекции парков Симферополя Виталия Ратковского о том, что зеленые городские зоны желательно закрывать по ночам, вызвало нешуточную волну негодования среди местных жителей.

На днях чиновник сделал заявление, что хочет привести парки Симферополя к материковым стандартам, а еще - стать участником федеральной целевой программы «Безопасный город».

- Мы хотим туда войти, и сейчас проходим все необходимые согласования. Я был в парках материковой России и отметил, что все они закрыты. То есть там каждый парк открыт с 8.00 до 20-21.00. Парки ограждены забором и охраняются. Я планирую прийти к этому после того, как мы войдем в ФЦП «Безопасный город», потому как, к сожалению, уровень вандализма у нас в городе довольно высокий. Такие меры необходимы, - заявил Ратковский.

В качестве примера чиновник рассказал, что часто на пешеходные зоны заезжают машины и устраивают там гонки, поэтому выходы из Гагаринского парка пришлось перекрыть большими камнями и столбами. Кроме того, родители часто пускают своих детей купаться в фонтаны, а те ломают сетку-фильтр. Из-за этого приходится ремонтировать фонтаны по 5-6 раз за сезон.

Конечно, большинство симферопольцев восприняли идею закрытия парков в штыки и посмеялись, что теперь, мол, и в «подъезды по часам пускать будут». Помимо обычных возмущений есть и рациональный вопрос: как быть тем, кто поздно возвращается с работы, а путь проходит прямиком через парк.

Некоторые предложили сделать хорошее видеонаблюдение, поскольку это будет «дешевле, чем ставить забор». Еще одна из инициатив - увеличить количество патрулей на территории парков, которые могли бы пресекать действия вандалов.

Вот что говорит про инициативу Ратковского симферопольский архитектор Кирилл Бабеев:

- Надеюсь, товарищу кто-то из руководства объяснит, что он не прав, что в Симферополе практически все парки транзитные, и их огораживание заборами и закрытие невозможно, поскольку это нарушит все функциональные и пешеходные связи города.

ОФИЦИАЛЬНО

В администрации Симферополя успокоили горожан:

- Это только планы, они не конкретные, не ближайшие. Пока это только теоретическая возможность, - говорит начальник отдела информационной политики администрации столицы Крыма Андрей Черниченко. - Мы увидели реакцию людей, так что, скорее всего, пока ничего делаться не будет. Если мы захотим принять такую инициативу, обязательно вынесем ее на обсуждение с горожанами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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