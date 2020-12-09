Гурзуф встретил первый декабрьский шторм: 7 эффектных фото с Южного берега Крыма

Стихия очень красиво смотрится в кадре. Фото: Алекс Кедми/VK
Совсем немного дней осталось до сезона оливье и мандаринов, но в курортном поселке, который уютно расположился у подножия горы Аю-Даг, нет и намека на близость Новогодья. Хотя, стоп!
Зимний шторм. Фото: Алекс Кедми/VK
Черное море стало выглядеть не так ласково, как в знойное летнее время, когда оно баюкало на своих волнах отдыхающих. Огромная водная масса стала выказывать не лучшие черты характера: свирепость и злость.
Хотя даже в гневе Черное море прекрасно и восхитительно, что можно сполна ощутить, полюбовавшись снимками талантливого крымского фотохудожника.
- Гурзуф, первый декабрьский шторм, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.
Природная стихия распугала местных чаек и бакланов, зато дала повод для прекрасных снимков.
Волноломы мужественно сдерживают натиск шальной воды. Фото: Алекс Кедми/VK
Волны бьют об берег, но но их натиск сдерживают капитальные сооружения из бетона.
Поселку ничего не грозит. Фото: Алекс Кедми/VK
Черному морю не по зубам смыть прелестный приморский поселок.
В Гурзуфе очень красивые пейзажи. Фото: Алекс Кедми/VK
Волны выглядят устрашающе. Фото: Алекс Кедми/VK
Медведь-гора непоколебима и беспристрастна. Фото: Алекс Кедми/VK
Аю-Даг на все метания и волнения не реагирует. Гора, она и есть гора.
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