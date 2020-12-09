Гурзуф встретил первый декабрьский шторм: 7 эффектных фото с Южного берега Крыма

Стихия очень красиво смотрится в кадре. Фото: Алекс Кедми/VK

Совсем немного дней осталось до сезона оливье и мандаринов, но в курортном поселке, который уютно расположился у подножия горы Аю-Даг, нет и намека на близость Новогодья. Хотя, стоп!

Зимний шторм. Фото: Алекс Кедми/VK

Черное море стало выглядеть не так ласково, как в знойное летнее время, когда оно баюкало на своих волнах отдыхающих. Огромная водная масса стала выказывать не лучшие черты характера: свирепость и злость.

Хотя даже в гневе Черное море прекрасно и восхитительно, что можно сполна ощутить, полюбовавшись снимками талантливого крымского фотохудожника.

- Гурзуф, первый декабрьский шторм, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.

Природная стихия распугала местных чаек и бакланов, зато дала повод для прекрасных снимков.

Волноломы мужественно сдерживают натиск шальной воды. Фото: Алекс Кедми/VK

Волны бьют об берег, но но их натиск сдерживают капитальные сооружения из бетона.

Поселку ничего не грозит. Фото: Алекс Кедми/VK

Черному морю не по зубам смыть прелестный приморский поселок.

В Гурзуфе очень красивые пейзажи. Фото: Алекс Кедми/VK

Волны выглядят устрашающе. Фото: Алекс Кедми/VK

Медведь-гора непоколебима и беспристрастна. Фото: Алекс Кедми/VK

Аю-Даг на все метания и волнения не реагирует. Гора, она и есть гора.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как выглядит зима на Южном берегу Крыма: 8 свежих фото Гурзуфа в декабре

В курортном поселке красивые виды и яркие краски (подробнее)