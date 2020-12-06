Как выглядит зима на Южном берегу Крыма: 8 свежих фото Гурзуфа в декабре

Вода в Черном море +13°.Фото: Алекс Кедми/VK

Зима на Крымском полуострове своеобразная. Юга, что и говорить. Черное море конечно не парное молоко, температура воды не выше +13°, но вполне еще можно в компании чаек и бакланов побродить босиком по гальке.

Коты - визитка ЮБК. Алекс Кедми/VK

На узких улочках Гурзуфа другие сопровождающие - мурки и барсики, разнообразных мастей и расцветок, но с неизменным философским выражением на усатых мордочках.

На ЮБК даже стены красивы. Алекс Кедми/VK

Кошек много не бывает. Фото: Алекс Кедми/VK

Почитание кошачьих так велико, что их изображениями украшают стены домов.

Улицы опустели до следующего турсезона. Фото: Алекс Кедми/VK

По пустынным улицам, где нет и намека на суету, наслаждаясь затишьем прохаживаются мурлыки.

Декабрь на ЮБК очень яркий и красивый. Фото: Алекс Кедми/VK

А в узких переулках по-прежнему живет осень, об ее присутствие можно узнать по типичным для этого времени года золотым и багровым листьям.

Зеленый проулок. Фото: Алекс Кедми/VK

Где-то и вовсе загостилось лето - зелень, как в августе, нет и намека на приближающиеся новогодние праздники.

Променад на свежем воздухе очень хорошо влияет на настроение. Фото: Алекс Кедми/VK

В декабре хорошо гулять по Гурзуфу взявшись за руки - тепло и душе, и телу.

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