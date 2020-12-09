Китайцам на съедение: В Азовском море начнут добывать медуз

Медуз в Черном и Азовском морях много, особенно они пугают туристов в августе Фото: Архив "КП"

В Черном и Азовском морях на 29% сократилась добыча хамсы. Ученые связывают этот факт с увеличением количества медуз, которые отбирают кормовую базу у мальков рыбы. Эксперты отмечают, что к таким последствиям привело осолонение Азовского моря.

- Учитывая высокую численность медуз и их воздействие на кормовую базу промысловых объектов, одобрена необходимость разработки методов лова желетелых, а также их переработки и реализации в Китайской народной республике, - заявили в пресс-службе Росрыболовства.

К чему может привести добыча медуз, «Комсомолка» узнала у экспертов.

Сергей Леонов, доцент, кандидат биологических наук Крымского федерального университета им. Вернадского, отмечает, что мелкая хамса питается планктоном и мелкими микроорганизмами. В этих пищевых предпочтениях она как раз конкурирует с медузами. Но решение о промышленной добыче медуз может быть принято только после тщательной экспертизы и экспериментов.

- Но никакие локальные эксперименты не могут показать, как отреагирует экосистема в целом на изъятие какого-то морского элемента. Чаще всего последствия такого вмешательства катастрофические и непредсказуемые, - отмечает Леонов. - Если сократить количество медуз, может увеличиться численность планктона, размножатся водоросли, например, ядовитые, выделяющие токсины в воду.

Доктор биологических наук, профессор КФУ им. Вернадского Сергей Иванов подчеркивает, что количество медуз выросло не только в Черном и Азовском морях, но и во всем мировом океане. По его мнению, это связано с глобальным потеплением и с загрязнением воды органическими элементами.

- Медузы питаются микроорганизмами. А численность микроорганизмов зависит от органики, которая есть в воде. Например, около Китая в океан выбрасывается много органики, поэтому там медуз много. С полей смываются лишние удобрения, потому у медуз много еды. В Азовском море тоже много выбросов органических веществ, загрязняющих море, потому медуз становится больше, - разъясняет Иванов. - Прежде, чем вылавливать медуз, нужно подключать ученых. В целом, я поддерживаю мысль, что их можно добывать. Потому что при большом размножении медузы уничтожают мальков хамсы, и от этого нет ничего хорошего. Пусть ловят.

А КАК У НИХ

Идея добывать медуз в промышленных объемах - не нова. На Дальнем Востоке Росрыболовство ежегодно регулирует вылов желетелых. Но что же с ними делают потом? Продают закупщикам из Китая!

Там медузы называют «хрустальным мясом» и подают как деликатес практически во всех ресторанах. В Приморье даже есть браконьеры, которые занимаются нелегальным выловом медуз и продают их китайским рестораторам, предварительно очищая «товар» от щупалец.

Если для европейцев поедать медуз - дико, то в Китае и Южной Корее ресторану не присвоят высшую категорию, если в меню нет блюд из желеобразных.

Съедобными считаются два вида медуз - аурелия и ропилема. Обычно китайцы отделяют ротовые лопасти «жертв», удаляют внутренние органы и слизь, оставляя только зонтик. Он обычно вымачивается, а потом из этого сырья готовят множество блюд – варят, жарят со специями, добавляют в салаты. Есть и отдельная ветвь - изготовление медузных напитков или даже печенья.

Основные виды медуз, обитающие в Черном море, это аурелии и корнероты. Если второй вид в Китае не считается съедобным, то первый как раз является деликатесом. Остается только догадываться, как транспортировать этот ценный товар в Поднебесную.

ЦИФРЫ

По данным пресс-служба Росрыболовства, общий вылов хамсы по Азово-Черноморскому бассейну на 1 ноября 2020 года составил 57,5 тысячи тонн, что на 7,7% ниже уровня прошлого года. Добыча в Черном море выросла на 2% - до 41,54 тысячи тонн, а в Азовском сократилась на 28,6% - до 10,3 тысячи тонн.

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