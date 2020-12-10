Впервые за 10 лет корабли НАТО и Черноморского флота будут участвовать в совместных учениях

Помимо кораблей НАТО, будут присутствовать корабли других десяти стран Фото: Архив "КП"

Впервые за десять лет военно-морской флот России проведет учения со странами НАТО. Как сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота, российские корабли будут участвовать в международном учении «АМАН-2021», которое пройдет в следующем году в Пакистане.

- ВМФ России будут представлять силы Черноморского флота, в том числе фрегат, патрульный корабль, спасательное буксирное судно, подразделение морской пехоты, отряд разминирования и вертолет морского базирования, - отмечают в ЧФ РФ.

Помимо этого, в учениях примут участие корабли военно-морских сил Пакистана, России, США, а также Королевский военно-морской флот Великобритании, ВМС Китайской Народной Республики, Морские силы самообороны Японии, ВМС Турецкой Республики, ВМС Филиппин, Королевские морские силы Малайзии, ВМС Шри-Ланки и ВМС Индонезии.

Корабли НАТО и России впервые за десять лет будут участвовать в совместных учениях. Предыдущие прошли в 2011 году у берегов Испании.

Корабельный состав в мероприятии задействуют около 10-ти стран, больше 30 подтвердили свое участие. Учения пройдут в акватории пакистанского порта Карачи. Основная цель - укрепить военное сотрудничество между странами для обеспечения безопасности.

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