Где в Крыму выгоднее всего арендовать жилье на Новый год

В этом году в Крыму спрос на аренду посуточных квартир на Новый год увеличился в среднем на 23%. Фото: Архив "КП"

Новый 2021 год не улыбается туристам перспективами отдыха заграницей. У людей даже не осталось шанса встретить главный праздник в шумной компании за праздничным столом в ресторане или на корпоративе. Все это с недавних пор под жестким запретом. Кроме путешествий внутри страны. Поэтому многие туристы с осени планируют свои каникулы именно в Крыму.

Спрос рождает предложение, и в предвкушении новогодних праздников предприимчивые арендодатели активно поднимают цены на свое жилье в Крыму.

По данным генерального директора федерального портала «Мир квартир» Павла Луценко, в этом году спрос на аренду посуточных квартир в Крыму на Новый год вырос в среднем на 23%. А цены на посуточные квартиры поднялись на 18%.

Однако, как утверждает руководитель направления краткосрочной аренды портала «Авито Недвижимости» Артем Кромочкин, на протяжении года арендные ставки на посуточное оставались стабильным.

- В годовом выражении (ноябрь 2020 к ноябрю 2019) средняя стоимость найма не изменилась и составила 1 500 рублей в сутки за объект. Но в некоторых городах Крыма за аналогичный период все-таки был отмечен достаточно существенный рост цен. В Ялте (+33%), Феодосии (+30%) и Евпатории (+20%), - рассказал Кромочкин КП-Крым.

Средняя стоимость краткосрочной аренды квартиры в разных городах Крыма, ноябрь 2019 г. и ноябрь 2020 г. Фото: Александра Тимощенко

ГДЕ САМАЯ ДОРОГАЯ АРЕНДА

Самая дорогая квартира находится в Ялте. За сутки в роскошных четырехкомнатных апартаментах туристам придется пожертвовать немаленькой суммой - 30 тысяч рублей. Но и самый бюджетный вариант можно найти в курортном городе всего за 400 рублей в сутки.

По данным эксперта, самая высокая средняя цена краткосрочной аренды на полуострове тоже находится в Ялте. В ноябре и декабре за день в съемной квартире можно отдать примерно 2000 рублей. При этом самое доступное жилье на сутки можно найти в Евпатории - всего 1200 рублей.

Динамика спроса на краткосрочную аренду квартир в Крыму, апрель-ноябрь 2020 гг. и ноябрь 2019-ноябрь 2020 гг. Фото: Александра Тимощенко

ЛУЧШЕ ПОТОРОПИТЬСЯ

Как отмечает руководитель направления краткосрочной аренды, в преддверии Нового года в республике уже растет стоимость на рынке жилья. Это связано с повышенным уровнем потребительского интереса именно к краткосрочной аренде. Поэтому эксперты советуют заранее задуматься о планах в праздничные дни и успеть забронировать жилье по более приемлемой цене.

Напомним, еще ноябре специалисты Крымстата отметили резкий скачок стоимости услуг на аренду жилья. Республика вошла в тройку регионов Южного федерального округа по росту цен.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый год под запретом: В Крыму отменили все праздничные программы в ресторанах и клубах

Бой курантов туристам придется встречать в номере отеля или на улице (подробнее)

«Проще закрыться»: Рестораны Крыма могут не пережить отмену новогодних корпоративов

Власти республики ввели запрет на работу общепита с 20 декабря по 15 января (подробнее)