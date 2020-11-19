«Проще закрыться»: Рестораны Крыма могут не пережить отмену новогодних корпоративов

Сфера общественного питания оказалась одной из самых уязвимых отраслей во время пандемии Фото: Михаил ПАТЛИС

Сфера общественного питания оказалась одной из самых уязвимых во время пандемии. И вроде бы после нескольких месяцев жестких ограничений клубы снова ожили, рестораны начали принимать гостей, как стало известно, что уже с 20 декабря в Крыму будет введен запрет на новогодние корпоративы. Какие меры решили принять крымские рестораторы - узнавала «Комсомолка».

«МЫ НА ДНЕ»

- Мы в полной растерянности, если честно. Пока даже непонятно, что делать дальше, - говорит КП-Крым директор сети популярных крымских ресторанов Дави Унанян. - Отправим наших сотрудников на биржу труда и закроемся окончательно, ведь если не будет корпоративов и ночных вечеринок, то для нашего бизнеса - это крах. У нас и так сейчас долгов море. Мы, можно сказать, на дне…

Ресторатор отмечает, что из-за неожиданного запрета на работу в новогодние праздники многие заведения общепита Крыма закроются навсегда.

- Обычно именно новогодние выходные и праздничные корпоративы приносят нам самую большую прибыль, которую мы вкладываем в развитие бизнеса и зарплату, а тут нас заставляют опять залезать в долги, - продолжает Унанян. - В четверг мне уже придется закрыть одно свое заведение. Что будет с остальными - страшно представить.

ДЕЙСТВОВАТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Однако паниковать рано. До запрета еще месяц, поэтому некоторые владельцы ресторанов планируют отбить выручку до того, как придется повесить замок на двери.

- Когда люди узнают, что никакие праздники на новогодние выходные им не светят, они захотят перенести свои корпоративы на более ранние даты. Поэтому хотя бы 50% вечеринок можно будет провести до 20 декабря, - делится планами Давид Унанян.

Тем не менее, после 20 декабря многие кафе и рестораны закроются, поскольку такой вариант принесет владельцам меньше убытков, чем работа в урезанном режиме.

- Сейчас многим ресторанам проще не работать, чем продолжать принимать гостей и платить налоги и зарплату с коммуналкой, - рассказывает «Комсомолке» глава ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин. - Будет хорошо, если после 15 января некоторые точки общепита вообще смогут открыться, потому что где-то около 30% закроются навсегда.

Напомним, крымские власти ввели запрет на новогодние праздничные программы в отелях, ресторанах, клубах и других закрытых помещения, поэтому бой курантов крымчанам и гостям республики придется встречать в номере отеля или на улице. Под мораторий попали также дискотеки, караоке клубы и кальянные. Ограничения продлятся с 20 декабря по 15 января. Обслуживать гостей запрещено с 22.00 до 8.00.

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