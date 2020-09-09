Как работают кафе и рестораны Крыма во время дефицита воды

Сфера общественного питания не потеряла клиентов в период вододефицита Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже несколько дней в Симферополе и некоторых районах крымской столицы вода в краны подается по часам. Это третий этап ограничений водоподачи, вызванный сильной засухой. Проблема встала ребром не только для жителей полуострова, но и для сферы общепита, которая только недавно пережила коронакризис.

Как известно, точки общественного питания ежедневно потребляют много воды. Расходы кухни, мытье посуды, уборка помещений и нужды посетителей - на все это нужны тысячи кубометров чистой воды. Поэтому администрация города ввела необходимые меры, которые будут способствовать экономии использования водоснабжения в кафе и ресторанах.

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА

Власти республики рекомендовали использовать во всех заведениях общественного питания одноразовую посуду, чтобы не мыть тарелки и столовые приборы. Но, как рассказывает КП-Крым глава ассоциации рестораторов республики Сергей Мухин, таким мерам сейчас следуют только кафе на пляжах.

- В городе такого нет, а вот на берегу во многих местах пользуются только одноразовой посудой, - отмечает Сергей.

Тяжелая ситуация с водоснабжением хоть и усложнила работу ресторанов, но не стала помехой для бизнеса.

- Пришлось привыкать. Сначала, конечно, было не просто, потом уже приспособились. Приходится работать оперативно и тратить меньше воды. В некоторых ресторанах и кафе теперь специально стоят бочки на случай, если ее будет не хватать, - рассказывает Мухин.

«ПОСЕТИТЕЛЕЙ МЕНЬШЕ НЕ СТАЛО»

На поток посетителей проблема с водой тоже не повлияла.

- У всех сейчас такая проблема, - отмечает глава ассоциации. - Конечно, было сложно справляться с подобными бытовыми ситуациями. Нужно было как-то решать вопрос с туалетами и кухней, но посетителей от этого меньше не стало. Пока все получается.

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