Отключения воды в Симферополе начнутся с 24 августа

Вода будет подаваться по часам Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Крыму в ночь на понедельник, 24 августа, начнут применять графики отключения воды из-за засухи. Отключения коснутся столицы Крыма и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов.

Как сообщил генеральный директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов в эфире телеканала «Крым 24», введение ограничительных мер будет проходить в три этапа.

Так, в 00.00 с воскресенья на понедельник снижается подъем воды с водохранилищ на небольшую величину.

- Прекращается горячее водоснабжение по всему городу, и мы на этом экономим семь тысяч кубометров воды в день. Так, сейчас мы подаем на город 160 тысяч кубов воды в сутки, а с 24 августа - 140 тысяч кубометров в сутки, - сказал Баженов.

Второй этап ограничений начнется 31 августа - в сутки на город будет выделяться около 120 тысяч кубометров (так расход сократится на 40 тысяч кубов) от действующего объема подачи воды. Ночью вода подаваться не будет.

С 7 сентября водится почасовая подача воды - только утром и вечером. График будет опубликован позже. Предварительно глава «Воды Крыма» уточнил, что время подачи воды будет индивидуальным для районов Симферополя и прилегающих сел.

- Время весьма условно. То есть если это 6.00, то, увы, вода может появиться в 7.00 и закончится не в 21.00, а в 20.00. На первом этапе нас всех ждет приблизительное выполнение этих условий, – отметил Баженов.

Однако чиновник не исключил, что в некоторых районах может быть только утренняя подача воды, а в других – только вечерняя.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал текущий год самым засушливым на полуострове за последние 150 лет.

От Тайганского водохранилища до Симферопольского проложили водовод и запустили его 10 августа. Ежедневно перебрасывается до 50 тысяч кубов воды, однако даже этого городу не достаточно.

В феврале власти Симферополя крымской столицы уже планировали. Однако тогда графики отключения воды вводить передумали, поскольку водохранилище наполнилось за сутки.

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