Передумали: Власти отказались переводить Симферополь на почасовую подачу воды

Сегодня нет нужды вводить в Симферополе почасовую подачу воды для населения. Только за одну, прошлую ночь, водохранилища, питающие столицу Крыма, наполнились за счет осадков больше, чем за весь прошлый месяц.

- За прошедшую ночь приток в водохранилища, обеспечивающих столицу республики водными ресурсами, составил 732 тысячи метров кубических воды, что на 140 тысяч больше, чем мы получили за весь прошлый месяц, - сообщил председатель крымского правительства Юрию Гоцанюк.

По оперативной информации Госкомитета по водным ресурсам РК, Симферопольское водохранилище заполнено на 33% от полного объема, Партизанское - на 34%, Аянское водохранилище - на 32%.

Опасения, отмечает глава Совмина, были вызваны тем, что в осенне-зимний период в Крыму выпало недостаточное количество осадков.

- Именно этим обуславливается повышенная обеспокоенность причастных к этой сфере служб, - отметил премьер-министр и подчеркнул, что сегодня задача администрации Симферополя быть максимально готовыми к различным сценариям развития в случае необходимости введения графика подачи воды.

Более того, схема ограничений подачи воды в столице Крыма уже разработана, и будет приведена в действие при необходимости. Общественность власти пообещали проинформировать заранее. При этом крымчан просят относиться к воде более бережно и не забывать, что полуостров - вододефицитный регион.

Напомним, что 5 февраля глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что власти готовят график почасовой подачи воды в частный сектор и многоквартирные дома города.

- Сейчас мы находимся на пике маловодного года, и это острая проблема. Поэтому будет введено ограничение подачи воды, - сказала Проценко на оперативно-хозяйственном совещании и пообещала, что точные графики отключений будут опубликованы в ближайшее время.

Градоначальницу поддержал и председатель Госкомводхоза Игорь Вайль. Он отметил, что в Симферополе воды осталось примерно на 100 дней. По его словам, ежедневно на нужды столицы республики нужно около 140 - 150 тысяч кубометров воды.

Сами жители крымской столицы восприняли известия о почасовой подаче воды крайне отрицательно. В социальных сетях и мессенджерах стали распространять фото протокола заседания муниципальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе, который датирован 3 февраля, говорилось, что жителям Симферополя будут подавать воду с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00. Однако ограничения не коснуться жителей поселка Гресовский, центра города и района «Старый город».

Кроме того, согласно бумаге, на территории Симферополя должны были ограничить работу автомоек, бассейнов и саун.

При этом в пресс-службе администрации Симферополя КП-Крым сообщили, что тиражируемый протокол не является действительным, и горожанам не следует обращать на него внимания.

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