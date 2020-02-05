2020-02-05T11:03:34+03:00
Общество

Сто дней до засухи: Жителям Симферополя будут давать воду по часам

Графики отключений власти столицы готовятся опубликовать в ближайшее время
Артем АРТЕМОВ
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Симферопольское водохранилищеСимферопольское водохранилищеФото: Надежда ДАЦЮК
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Власти Симферополя готовят график почасовой подачи воды в частный сектор и многоквартирные дома города. Это вызвано катастрофическим опустошением водохранилищ, питающих столицу Крыма.

Уровень воды в водохранилищах на очень низком уровне Фото: Анастасия ЖУКОВА

Уровень воды в водохранилищах на очень низком уровнеФото: Анастасия ЖУКОВА

- Сейчас мы находимся на пике маловодного года, и это острая проблема. Поэтому будет введено ограничение подачи воды, - сообщила на оперативно-хозяйственном совещании глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По ее словам, ограничение подачи воды не коснется социально-значимых объектов, таких как больницы, школы и детские сады. А вот графики отключения воды будут опубликованы в ближайшее время. Работы над ними велась задолго с того момента, как стало ясно, что из-за малого количества осадков Симферополь, и Крым в целом, не соберет достаточное количество воды в своих водохранилищах.

По последним данным, Симферополь обеспечен водой на сто дней (три месяца, - Ред.).

- Сложилась очень напряженная ситуация с наполнением водохранилищ. Сейчас у нас в запасах около 28 миллионов кубических метров воды, минус 5 миллионов кубов, которые невозможно взять, - заявил на совещании глава Госкомитета Крыма по водному хозяйству Игорь Вайль.

По его словам, каждый день на нужды столицы республики нужно около 140 - 150 тысяч кубометров воды.

- Если говорить о том, что мы не ждем осадков до паводкового периода - в этом году он ожидается в мае-июне - то при таком расходе запасов у нас примерно на сто дней, - подчеркнул Вайль.

Стоит отметить, что в Аянском водохранилище сегодня осталось 700 тысяч кубических метров воды из максимальных 3 миллионов. В Симферопольском - 11,7 миллиона кубометров из возможных 35 миллионов, а в Партизанском водохранилище - 11,4 миллиона кубических метров из 34,4 миллиона.

Как известно, наполняемость водохранилищ Крыма зависит от осадков. А вот с дождями и снегом на полуострове этой осенью и зимой было туго.

- С августа осадков выпало на половину средней нормы, - рассказывает КП-Крым Владимир Рябов, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ.

Нагрянут ли ливни и метели на полуострове в феврале и марте - никто сказать не может. Таких долгосрочных прогнозов просто не существует. Но ученые считают, что в корне изменить ситуацию уже вряд ли удастся. Недобор дождя и снега составил 250 миллиметров, при среднемесячной норме в 50 миллиметров. Такой дефицит сложно, почти невозможно восполнить.

Но даже если природа расщедрится, то мощные ливни могут обернуться для Крыма подтоплением сел и городов, а также смывом и эрозией почвы. Не приходиться надеяться и на самые щедрые осадки месяца - май и июнь. Дело в том, что в это время на полуострове уже жарко и вся влага, выпавшая с небес, быстро испаряется, не создавая запасов.

Говорить же о какой-то аномальной, «одноразовой» засухе не приходится - явление еще набирает обороты.

- Глобальное потепление - не пустой звук. Я веду наблюдения с 1961 года, и температура воздуха имеет тенденцию повышаться, - продолжает ученый Рябов. - За последние 30 лет среднегодовой показатель на полуострове вырос более, чем на один градус - это очень много.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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