Что известно об отключениях воды в Симферополе

После обмеления водохранилищ 5 февраля в Симферополе ввели режим почасовой подачи воды для жителей частного сектора и многоквартирных домов. Точно известно, что горячая вода будет появляться в кранах только по выходным дням. А вот холодную воду будут подавать населению на протяжении всей недели, но только утром и вечером.

ГРАФИК ЕСТЬ. НО ЭТО НЕ ТОЧНО

При этом в социальных сетях и мессенджерах активно распространяются фото протокола заседания муниципальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В документе, который датирован 3 февраля, говорится, что жителям Симферополя будут подавать воду с 6.00 до 10.00 и с 18.00 до 22.00. Однако ограничения не коснуться жителей поселка Гресовский, центра города и района «Старый город».

Кроме того, согласно этой бумаге, на территории Симферополя якобы ограничат работу автомоек. Не тронут лишь те, что используют техническую воду или используют воду по замкнутому циклу. Также под ограничения может попасть работа бассейнов, бань и саун.

При этом в пресс-службе администрации Симферополя КП-Крым сообщили, что тиражируемый протокол не является действительным, и горожанам не следует обращать на него внимания. Точный график подачи воды будет опубликован в ближайшее время на официальном сайте администрации.

СТО ДНЕЙ ДО ЗАСУХИ

По последним данным Симферополь обеспечен водой всего на сто дней. Водохранилища, питающие город, заполнены на треть или на 28 миллионов кубометров. При этом каждый день город расходует 140-150 тысяч кубических метров воды.

В Аянском водохранилище осталось 700 тысяч кубических метров воды из максимальных 3 миллионов. В Симферопольском - 11,7 миллиона кубометров из возможных 35 миллионов, а в Партизанском водохранилище - 11,4 миллиона кубических метров из 34,4 миллиона.

ДОЖДИ УЖЕ НЕ ПОМОГУТ?

Как известно, наполняемость водохранилищ Крыма зависит от осадков. А вот с дождями и снегом на полуострове этой осенью и зимой было туго.

- С августа осадков выпало на половину средней нормы, - рассказывает КП-Крым Владимир Рябов, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ.

Нагрянут ли ливни и метели на полуострове в феврале и марте - никто сказать не может. Таких долгосрочных прогнозов просто не существует. Но ученые считают, что в корне изменить ситуацию уже вряд ли удастся. Недобор дождя и снега составил 250 миллиметров, при среднемесячной норме в 50 миллиметров. Такой дефицит сложно, почти невозможно восполнить.

Говорить же о какой-то аномальной, «одноразовой» засухе не приходится - явление еще набирает обороты.

- Глобальное потепление - не пустой звук. Я веду наблюдения с 1961 года, и температура воздуха имеет тенденцию повышаться, - продолжает ученый Рябов. - За последние 30 лет среднегодовой показатель на полуострове вырос более, чем на один градус - это очень много.

ШКОЛАМ ГРОЗИТ ШЕСТИДНЕВКА

Из-за нехватки воды детские сады, школы и другие образовательные учреждения Симферополя могут перевести на шестидневный рабочий график, чтобы закончить весь учебный и воспитательный процесс в мае.

По данным компетентного источника КП-Крым, знакомого с ситуацией, власти республики опасаются, что к лету воды в водохранилищах, питающих крымскую столицу, может практически не остаться. В этом случае образовательные учреждения не смогут обеспечить своих подопечных горячим питанием. Под угрозой окажется и соблюдения санитарных норм.

ПЛАТИТЬ БУДЕМ МЕНЬШЕ

Для жителей Симферополя, у которых не установлен счетчик, пересчитают размер платежа за воду. Как рассказали КП-Крым в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам РК, такие граждане платят за воду согласно установленным нормативам потребления. В связи с тем, что вводятся ограничения, ежемесячный платеж пересчитают.

Тариф, то есть стоимость одного кубометра воды, при этом не изменяется. Порядок пересчета платежа определяет ресурсоснабжающая организация, в данном случае - ГУП РК «Вода Крыма».

Для тех граждан, у которых установлены счетчики на воду, ничего не изменится, они будут платить за то количество кубометров, которое использовали.

РЕСТОРАНЫ НЕ ЗАКРОЮТСЯ

А вот заведения общепита Симферополя предпримут все попытки, чтобы бизнес не понес убытков из-за нового графика подачи воды в городе.

Как рассказал КП-Крым глава ассоциации рестораторов Крыма Сергей Мухин, большинство владельцев городских кафе надеются, что не попадут в зону отключений воды. Однако те предприниматели, в чьих заведениях вода будет подаваться по часам, уже готовы закупать накопительные баки.

- Вода будет подаваться по часам - это не страшно. Будем закупать, и устанавливать накопительные баки в кафе и рестораны. Также будем вешать объявления в уборных, в которых попросим посетителей относиться к воде ответственно, - говорит Мухин.

По его словам, ни о каком закрытии заведений общепита в городе, даже частичном, речи пока не идет.

ЧИНОВНИКИ ТОЖЕ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ

Министерство природы и департаменты муниципалитетов делают все, чтобы не просто выбирать воду из источников, а использовать ее экономно. Есть команда главы региона Сергея Аксенова уменьшить потребление воды на автомойках, ввести режим экономии во всех министерствах и на подведомственных предприятиях, рассказал вице-премьер правительства Крыма Андрей Рюмшин.

По его словам, Симферополь и прилегающий район обеспечат водой обильные осадки. Поможет в этом деле и экономный режим использования воды.

- Те осадки, которые прогнозируются на эту неделю, дадут нам возможность нормально себя чувствовать, - отметил вице-премьер. - Уже пошло наполнение Аянского водохранилища.

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