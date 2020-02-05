Из-за отключения воды жителям Симферополя пересчитают платежки

5 Февр. 2020 2020-02-05T16:23:02+03:00

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Для жителей Симферополя, которые не потребляют воду сверх нормы, будет пересчитан размер платежа за эту услугу, рассказали КП-Крым в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам РК.

- Для тех граждан, которые платят по счетчику, тарифы не изменятся, - уточнили в пресс-службе.

Как именно будут пересчитывать размер платежа за воду для симферопольцев, у которых не установлены счетчики на воду, в Госкомцене не уточнили.

Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма вводят график подачи воды. Так, горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу. При этом холодная вода будет подаваться по будням и только утром и вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU