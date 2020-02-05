Из-за отключения воды жителям Симферополя пересчитают платежки
Для жителей Симферополя, которые не потребляют воду сверх нормы, будет пересчитан размер платежа за эту услугу, рассказали КП-Крым в пресс-службе Госкомитета по ценам и тарифам РК.
- Для тех граждан, которые платят по счетчику, тарифы не изменятся, - уточнили в пресс-службе.
Как именно будут пересчитывать размер платежа за воду для симферопольцев, у которых не установлены счетчики на воду, в Госкомцене не уточнили.
Напомним, что из-за катастрофического обмеления водохранилищ, в столице Крыма вводят график подачи воды. Так, горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу. При этом холодная вода будет подаваться по будням и только утром и вечером.
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ИСТОЧНИК KP.RU