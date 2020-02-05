2020-02-05T14:42:43+03:00
Общество

Горячая - только по выходным: В Симферополе вводят новый график подачи воды

Холодная вода будет появляться в кранах горожан только утром и вечером
Артем АРТЕМОВ
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Холодная вода будет появляться в кранах горожан только утром и вечеромХолодная вода будет появляться в кранах горожан только утром и вечеромФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Власти Симферополя определились с новым графиком подачи воды для населения города. Так, горячей воды в многоквартирных домах и частном секторе не будет с понедельника по пятницу. Отложить кипятильники, кастрюли и чайники можно будет только в субботу и в воскресенье. При этом холодная вода будет подаваться по будням и только утром и вечером.

Ограничения подачи горячей воды начнутся уже 5 февраля, а вот новый график снабжения населения холодной водой вступит в силу с 10 февраля.

- Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, - написала в своем Facebook глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Более подробную информацию и графики подачи воды она обещала представить позже.

Напомним, что в Симферополе вынуждены ввести почасовую подачу воды из-за катастрофического опустошения водохранилищ, которые питают столицу Крыма. По словам главы Госкомитета Крыма по водному хозяйству Игоря Вайля, город обеспечен водой на три месяца, а каждый день столице республики необходимо около 140 - 150 тысяч кубометров воды.

Стоит отметить, что в Аянском водохранилище сегодня осталось 700 тысяч кубических метров воды из максимальных 3 миллионов. В Симферопольском - 11,7 миллиона кубометров из возможных 35 миллионов, а в Партизанском водохранилище - 11,4 миллиона кубических метров из 34,4 миллиона.

- С августа осадков выпало на половину средней нормы, - рассказывает КП-Крым Владимир Рябов, доцент Академии биоресурсов и природопользования КФУ.

Нагрянут ли ливни и метели на полуострове в феврале и марте - никто сказать не может. Таких долгосрочных прогнозов просто не существует. Но ученые считают, что в корне изменить ситуацию уже вряд ли удастся. Недобор дождя и снега составил 250 миллиметров, при среднемесячной норме в 50 миллиметров. Такой дефицит сложно, почти невозможно восполнить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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