Всего четыре часа в день: В Симферополе ужесточили графики подачи воды

Воду планировали подавать по шесть часов в сутки, но это время сократили до четырех часов Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе и районе крымской столицы с 7 сентября начался третий этап ограничений подачи воды. Власти отмечают, что прошедшие на полуострове дожди никак не улучшили ситуацию, так что график водоснабжения пришлось ужесточить.

- Дожди прошли короткие, получили мы ерунду - в общей сложности тысяч 50 кубометров. Это не влияет глобально на ситуацию, - сказал глава РК Сергей Аксенов.

До введения ограничений, напомним, Симферополь потреблял 160 тысяч кубов, затем этот объем уменьшили до 140 тысяч кубов. На третьем этапе планировали поднимать из водохранилищ, питающих город, до 100 тысяч кубометров, но и эти объемы пришлось сократить, потому что вода резко убывает. 6 сентября город получил всего 75 тысяч кубов.

- 7 сентября, согласно утвержденным планам, город и район переводятся на третий режим ограничений: с 7.00 до 9.00 утром и с 19.00 до 21.00 вечером. Режим, когда вода была с 7 до 11 утра, ушел в историю, - сказал генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Напомним, что планировалось подавать городу воду на час дольше утром (с 6.00 до 9.00) и на час вечером (с 18.00 до 21.00).

ЗА ЕМКОСТЯМИ БУДУТ СЛЕДИТЬ

Во время отключений воды симферопольцы могут набрать ее в установленных по городу баках – они появились в школах, детсадах и около жилых домов. Но на прошлой неделе вандалы испортили шесть емкостей, прорубив их топором.

Чтобы избежать подобных инцидентов и привлечь нарушителей к ответственности, власти оборудуют камерами наблюдения баки, установленные в жилом секторе.

- Сегодня мы пригласили на совещание провайдеров. Хотим отработать с ними систему видеонаблюдения там, где находятся емкости. Думаю, они пойдут нам навстречу, помогут. Мы предварительно проговорили, - заявила глава администрации города Елена Проценко.

РЖАВЧИНУ УБЕРЕМ!

Мутная и рыжая вода, на которую жалуются жители поселка Грэсовский, должна стать прозрачной к концу недели. Проблемы с качеством поступающей в краны воды чиновники планируют решить за счет пуска артезианского источника из Вилинского и Ивановского водозаборов.

- Количество воды, которое мы подняли из артезианских скважин Вилино и Ивановки, увеличено до 50 тысяч кубометров. Сейчас мы эту артезианскую воду погоним на ГРЭС, заместив воду с Симферопольского и Партизанского водохранилищ, которая имеет определенную нарастающую мутность. Думаю, к концу этой недели проблема ГРЭСа медленно, но уверенно уйдет, - сказал Владимир Баженов.

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