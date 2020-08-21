График отключения воды в Крыму 2020: Когда и где введут новые ограничения

Первые ограничения вводятся с 24 августа Фото: архив "КП"

В связи с продолжающейся засухой власти приняли решение ввести график отключения воды в Крыму 2020. Почасовая подача воды коснется в первую очередь Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов. В целом ограничения подачи воды планируют ввести в 39 населенных пунктах республики.

Гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что сокращение подачи воды будет вводиться в несколько этапов.

На первом этапе, с 24 августа, в некоторых районах отключат горячую воду. На втором - с 31 августа - в части районов Симферополя вода будет подаваться с 6.00 до 23.00. На третьем этапе, с 7 сентября, в тех районах, где вода была четыре часа в сутки, ее подачу сократят до двух-трех часов. В районах, где подача воды осуществлялась дважды в день, могут начать подавать воду только раз в сутки.

Баженов обозначил, что графики подачи воды могут меняться в зависимости от наполняемости водохранилищ.

- Если люди не поверят, что мы будем соблюдать график, то мы гарантированно будем иметь повышенный ажиотажный разбора воды, потому что люди, не веря, что вечером пойдет вода, будут набирать все 160 литров в ванную. Когда вечером пойдет вода, остальная просто выльется в канализацию. Только обеспечение графика убедит жителей в том, что не надо делать сверх меры запасы, - пояснил Баженов.

Он подчеркнул, что в более выгодном положении окажутся жители низинных районов Крыма. Например, те, кто живет около реки Салгир. Те, кто живет выше, находятся не в лучшей ситуации.

ВОЗМОЖЕН ПРОРЫВ ТРУБ

При таком «рваном» графике подачи воды возможны прорывы магистральных водоводов.

- Сейчас все городские системы заполнены водой. Как только мы прекратим ночью подачу воды и приступим к первому этапу ограничений, вода начнет выходить из труб, начнет появляться воздух. Утром мы будем включать насосные агрегаты, они погонят воду, которая начнет сжимать воздух и повышать давление. Появится много аварийных участков. Сколько продлятся прорывы по времени, не знаю. Это может быть неделя, а может и месяц, - отметил Баженов.

Сейчас в городе работает пять аварийных бригад, их количество будет увеличено в два раза. Предприятие «Вода Крыма» купило дополнительную технику на 100 миллионов рублей, чтобы максимально быстро устранить прорывы на магистральных водоводах.

БУДЕТ ЛИ ОРГАНИЗОВАН ПОДВОЗ ВОДЫ?

В то время, когда в городе не будет воды, ее можно будет набрать в специальных баках, которые уже устанавливают в частном секторе, около многоквартирных жилых домов и рядом с социально значимыми объектами.

- Глава республики Сергей Аксенов выделил 27 миллионов, которые мы потратили на покупку емкостей. Мы устанавливаем их не только возле социально значимых объектов, а также возле многоквартирных домов и в частном секторе. 104 бака куплено для школ и детских садов, их уже монтируют. По многоквартирным домам и частному сектору - 131 бак. Емкости будут разного объема. Также установим карты оповещения, где находятся ближайшие баки, - уточнила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

Планируется и автоподвоз воды. Маломобильным гражданам помогут волонтеры.

ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ГРАФИК ПОДАЧИ ВОДЫ

График подачи воды в Симферополе, который будет введен с 24 августа, можно посмотреть по ссылке.

График подачи воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах можно посмотреть здесь.

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