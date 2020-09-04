Графики не соблюдаются, трубы рвутся: Как Симферополь живет во время ограничений подачи воды

Симферополь постепенно входит в графики подачи воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вторая неделя ограниченного водоснабжения Симферополя, сел Симферопольского и Бахчисарайского районов идет с проблемами для потребителей. В некоторых домах воды нет по нескольку суток - трубы завоздушиваются и рвутся при заполнении. С «точками доступа воды», которыми столичная администрация решила компенсировать центральное водоснабжение, затея оказалась не слишком удачная - после установки сразу 6 емкостей были разрублены топором или пробиты гвоздем силами вандалов.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, школы и детские сады свои бочки подключили к системе водоснабжения, и там проблем с подачей воды нет. Что касается жилого сектора, то места расположения «точек выдачи воды» пришлось откорректировать под подъезд автоцистерн. Но из 130 бочек воду закачали всего лишь в 6.

- Нет необходимости по 10 кубов заливать в емкости. Будем смотреть по опустошению, - заверила Проценко.

Там, где воды не будет хватать, ее подвезут водовозки. Таких наготове 16 штук.

Тем не менее, в социальные сети и интернет-приемную главе Крыма поступают жалобы от жильцов отдельных домов и целых улиц, которые сутками сидят без воды. Где-то она хлещет из трубы, а жители часами пытаются дозвониться в диспетчерскую «Воды Крыма», чтобы вызвать ремонтную бригаду и успеть сделать запас воды.

Директор «Воды Крыма» Владимир Баженов подтверждает, что отклонения от графика подачи есть, как и порывы сетей. Но если раньше было по 30 аварий в сутки, то теперь уже 5, и если где-то вода не доходит до верхних этажей, то обращаться надо в управляющую компанию.

- На высоких этажах вода будет появляться позже, давление в сети нельзя повышать, - объясняет Баженов. - Значительное количество высотных домов получают воду через систему подкачек, которую контролируют управляющие компании. Если нет воды у жителей в высотках,то это, как правило, проблема подкачки. Обращайтесь в управляющие компании.

По оценке главы предприятия, ситуация в скором времени стабилизируется, и отклонений от графика подачи воды не будет. Попутно в него вносят изменения, если где-то вода поступает потребителям не вовремя.

В Симферопольском районе ситуация несколько иная. Там емкости для запасов воды еще не купили, хотя без водоснабжения находятся 30 сел, 10 школ и 9 детских садов. Есть жалобы на подачу воды в жилом секторе.

- Кто-то перекрывает самостоятельно гидранты, - сетует заместитель главы администрации Симферопольского района Руслан Якубов. - И только после звонка жителей выезжаем и открываем задвижку.

В скором времени в Крым поступит оборудование для увеличения мощности откачки из действующих скважин. Его республике направила Свердловская область. Республика пойдет на бурение новых скважин для нужд столицы, которые дадут 10 тысяч кубометров воды дополнительно.

- С точки зрения поиска дополнительных источников воды, 63 миллиона выделено из республиканского бюджета, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. - Пять скважин в течение месяца-полутора должны появится и дать дополнительно 10 тысяч кубометров в Симферопольское водохранилище. Плюс Минобороны увеличивает мощность насосных станций, которые качают воду в Симферопольское водохранилище. С ситуацией справимся, но какой-то период будет сложно.

С 24 августа из-за нехватки воды в Симферополе введен график ограничения водоподачи. Задача снизить потребление со 160 тысяч кубометров до 100 тысяч в сутки. С 31 августа столица перешла ко второму этапу ограничений. Воду в дома подают по несколько часов утром и вечером. Следующий этап сокращения водоподачи намечен на 7 сентября.

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