Власти Симферополя опубликовали карту дислокации бочек с водой

Администрация Симферополя опубликовала карту «точек выдачи воды». В перечне 128 адресов, где будут установлены емкости. Сейчас под них монтируют основания.

- На следующей неделе приступим к размещению самих резервуаров, - сообщил замглавы администрации Симферополя Анатолий Русин. - Забор воды жителями будет производиться из десяти кранов во избежание очередей.

Заполнять емкости будут по графику, а за контролем качества воды проследит Роспотребнадзор. Несмотря на то, что по ГОСТу она должна соответствовать питьевой, перед употреблением ее необходимо кипятить.

С 24 августа из-за нехватки воды в Симферополе введен график ограничения водоподачи. Задача снизить потребление со 160 тысяч кубометров до 100 тысяч в сутки. С 31 августа столица переходит ко второму этапу ограничений. Воду в дома будут давать по несколько часов утром и вечером.

Карта с "точками выдачи воды" размещена на сервисе Яндекс

Адреса установки емкостей с водой:

Россия, Республика Крым, Симферополь, Амурская улица / улица Депутатская

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Генова/ улица Локомотивная

Россия, Республика Крым, Симферополь, переулок Планеристов / улица Станционная

Россия, Республика Крым, Симферополь, Евпаторийское шоссе, 161

Россия, Республика Крым, Симферополь, Багажный переулок, 3

Россия, Республика Крым, Симферополь, Степной переулок, улица Тамбовская

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Крылова, 131

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Тарабукина, 32

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица В.Ф. Жидкова, 65

Россия, Республика Крым, Симферополь, Балаклавская улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Кара Дениз, Кантар

Россия, Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, ул 1ой конной армии

Россия, Республика Крым, Симферополь, Кипарисная улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Акъ-Къая, 69

Россия, Республика Крым, Симферополь, Лунная улица, Клубничная улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Джума, улица Джами

Россия, Республика Крым, Симферополь, Народная улица / улица Олега Кошевого

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Беспалова, 112

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Генерала Родионова, 21/27

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Кусакина, 3

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Тарабукина, 1

Россия, Республика Крым, Симферополь, Красноармейская улица, 9

Россия, Республика Крым, Симферополь, Фабричный спуск, 2

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Мамак / улица Федоренко

Россия, Республика Крым, Симферополь, Авангардная улица / улица Вишневая

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Сельвинского

Россия, Республика Крым, Симферополь, Ковыльная улица, 31

Россия, Республика Крым, Симферополь, Луговая улица, 30

Россия, Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 262

Россия, Республика Крым, Симферополь, проспект Победы, 362

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Сейдамета Ислямова, 1

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Хаджи-Герай, 25

Россия, Республика Крым, Симферополь, Сельская улица, 61

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Глинки, 76А

Россия, Республика Крым, Симферополь, Зуйская улица / улица Семеизская

Массив Каменский, 26-я улица, остановка общественного транспорта

Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевский район, микрорайон Каменка остановка общественного транспорта

Россия, Республика Крым, Симферополь, Парковая улица, 4

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Багчалык / улица Готская

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Решидова / улица Алмазарская

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Умера Ипчи / улица Асие Аметовой

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Маариф / Закира Мустафаева

Россия, Республика Крым, Симферополь, 6-й проезд, Каменка

Россия, Республика Крым, Симферополь, 4-й проезд, Каменка

Россия, Республика Крым, Симферополь, 1-й проезд, Каменка

Россия, Республика Крым, Симферополь, Майская улица / улица Механизаторов

Россия, Республика Крым, Симферополь, Карьерный переулок

Россия, Республика Крым, Симферополь, Ковыльная улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Барышева

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Будённого, 53

Россия, Республика Крым, Симферополь, переулок Щаденко, 6/34

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Долетова, 136

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Инге, 34

Россия, Республика Крым, Симферополь, Краснознаменная улица, 22

Россия, Республика Крым, Симферополь, Училищная улица / улица Футболистов

Россия, Республика Крым, Симферополь, Бахчисарайская улица, 3

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Батурина/ улица Русская

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Гавена, 95А

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Амет-Хана Султана / улица Хатыра

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Данилова

Россия, Республика Крым, Симферополь, Жасминовая улица, 4

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Крымских Партизан, 2Б

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Тав-Даир/ул. Калымтай

Россия, Республика Крым, Симферополь, Обская улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Туристов, 44

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Леси Украинки, 27

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Хацко, 2

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Дзюбанова, 47

Россия, Республика Крым, Симферополь, Общественная улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, Шалфейная улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Ларионова, 44

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Комсомольское, Заречный переулок

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Жуковского, 18

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Героев Сталинграда, 3А

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Маршала Жукова, 21

Россия, Республика Крым, Симферополь, Обская улица / Амурская улица

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Марка Донского, 24

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Москалева, 17

Россия, Республика Крым, Симферополь, Евпаторийский тупик, 3

Россия, Республика Крым, Симферополь, Ракетная улица, 32

Россия, Республика Крым, Симферополь, Железнодорожная улица, 20

Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевская улица, 126

Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевская улица, 82

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Павленко, 2А

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Лексина, 56

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Самокиша, 2

Россия, Республика Крым, Симферополь, Севастопольская улица, 72/4

Россия, Республика Крым, Симферополь, Аральская улица, 69

Россия, Республика Крым, Симферополь, Балаклавская улица, 99А

Россия, Республика Крым, Симферополь, Соколиная улица, 22/20

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Дмитрия Ульянова, 32

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Беспалова, 158

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Беспалова, 37

Россия, Республика Крым, Симферополь, Пролетарская улица, 6А

Россия, Республика Крым, Симферополь, Центральная улица, 52

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Тургенева, 52

Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевская улица, 52

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Георгия Морозова, 6

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица 51-й Армии, 18

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Грибоедова, 75

Россия, Республика Крым, Симферополь, переулок Молодых Подпольщиков, 7

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Куйбышева, 60

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Куйбышева, 153

Россия, Республика Крым, Симферополь, Февральская улица, 13

Россия, Республика Крым, Симферополь, Ростовская улица, 14

Россия, Республика Крым, Симферополь, Киевская улица, 177

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Лизы Чайкиной, 1

Россия, Республика Крым, Симферополь, Кечкеметская улица, 184/1А

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Бела Куна, 35

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица 51-й Армии, 105

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Автомобилистов, 1

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Бородина, 2

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Аэрофлотский, улица Мальченко, 1

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Грэсовский, Марсовый переулок, 4/23

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Грэсовский, улица Кржижановского, 14

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Комсомольское, Зелёная улица, 31

Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Аграрное, Спортивная улица, 11

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Константина Симонова 4 Д

Россия, Республика Крым, Симферополь, Битакская улица, 52

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица имени Матэ Залки, 17В

Россия, Республика Крым, Симферополь, улица Рубцова, 44

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Россия, Республика Крым, Симферополь, Балаклавская улица, 43

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Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Аграрное, Спортивная улица, 5А

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Россия, Республика Крым, городской округ Симферополь, поселок городского типа Грэсовский, улица Яблочкова, ½

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