В Крыму сняли запрет на посещение кафе и ресторанов без масок

Если раньше в кафе, рестораны и фудкорты не пускали без маски, теперь, благодаря обновленному указу главы республики, средства индивидуальной защиты можно не использовать Фото: Виталий ПАРУБОВ

Объекты общественного питания теперь можно посещать без средств индивидуальной защиты. Соответствующие изменения глава Крыма Сергей Аксенов внес в указ о повышенной готовности.

Если раньше в кафе, рестораны и фудкорты не пускали без маски, теперь, благодаря обновленному указу главы республики, средства индивидуальной защиты – маски и респираторы, можно не использовать. Однако в продуктовых магазинах, супермаркетах и торговых центрах правила неизменны, поэтому маски все еще обязательны.

Также, все, кто работает в сфере общественного питания, могут обслужить людей, даже если они пришли без маски или респиратора.

Послабление масочного режима коснулось кейтеринга и «иных услуг», которые оказываются в дистанционном режиме и не контактируют с потребителем.

Напомним, еще 8 октября глава республики запретил обслуживать покупателей без масок. Ограничения коснулись юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которые оказывали услуги в розничной торговле и в перевозке пассажиров.

Также, заметим, только за 22 октября на полуострове коронавирусом заразилось 212 человек, что стало новым антирекордом для Крыма.

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